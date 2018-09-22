وزارة التعليم تحتفي بيوم الوطن بالقصيم

وزارة التعليم تحتفي بيوم الوطن بالقصيم

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وزارة التعليم تحتفي بيوم الوطن بالقصيم

وزارة التعليم تحتفي بيوم الوطن بالقصيم
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المناطق / بريدة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وبحضور قيادات وزارة التعليم، يقام احتفاء وزارة التعليم باليوم الوطني 88 ، والذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، مساء يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ، على مسرح مركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة.
حيث تعمل وزارة التعليم على تسخير كافة قدراتها وبرامجها لإقامة الحفل السنوي باليوم الوطني للمملكة، وتقر العديد من البرامج والفعاليات التي تستهدف الميدان التعليمي على مستوى إدارات التعليم في جميع المناطق؛ لتعزيز القيم الوطنية والإنسانية النبيلة التي تعكس ما يكنه أبناء هذا الوطن تجاه وطنهم وقيادتهم، وتباشر الوزارة من خلال إداراتها التعليمية تمكين المسؤولين على إيجاد مقومات النجاح للمناسبات الوطنية التي تستهدف الطلاب والطالبات.
وتكريسًا من الوزارة لروح المشاركة والتكامل بين الإدارات التعليمية في تنظيم المناسبات الوطنية الكبرى، وعرفانًا منها بالمهنية والنجاح؛ تم اختيار الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم كجهة مسؤولة عن تنظيم الحفل السنوي باليوم الوطني 88 لعام 1440هـ والعمل على مباشرة فقراته وفعالياته.
بدورها قامت الإدارة العامة بتعليم القصيم بتشكيل العديد من اللجان التي أكملت رسم وإعداد فقرات الحفل، التي تتضمن اللوحات الوطنية الإنشادية، والعروض الطلابية، بالإضافة إلى الحوارات الشعرية، والبرامج الوثائقية التي تبرز حجم التطور النوعي للتعليم، ومراحل التقدم الحضاري والنهضوي بالمملكة، من عهد المؤسس – رحمه الله – حتى عهد سلمان الحزم والعزم، كما تستهدف الإدارة العامة للتعليم بالقصيم في برنامجها للحفل الاحتفاء بجماليات التنوع والتعدد الذي يعيشه الوطن.
معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أكد أن مناسبة اليوم الوطني غالية على الجميع، وفرصة للتعبير فيها عن حبنا لوطننا وولائنا لقيادتنا.
مؤكدًا أن الاحتفاء بالوطن ومنجزاته مستمر بجميع مناشط وبرامج وزارة التعليم، وتأتي مناسبة اليوم الوطني التي توافق 23 سبتمبر من كل عام كأحد أهم المحطات الوطنية التي تستهدف الوزارة تفعيلها والاحتفاء بها بما يليق بحجم الوطن ومنجزاته.
وقد أعرب مدير عام التعليم بالقصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على رعايته للحفل، مثمنًا لمعالي وزير التعليم وقيادات الوزارة ثقتهم باختيارهم تعليم المنطقة لتنظيم احتفائية التعليم بذكرى اليوم الوطني 88 ، مؤكدًا بأن جميع قدرات وطاقات الإدارة العامة وخبراتها البشرية والفنية ستعمل جاهدة على إنجاح الحفل والتمثيل المشرف الذي يليق بالمناسبة الوطنية الكبرى. ومرحبًا بكافة قيادات الوزارة والإدارات التعليمية بالمملكة التي ستحضر للحفل.

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