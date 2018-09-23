تعرف على العلاقة بين نوعيات الطعام والسرطان

المناطق - وكالات

سلطت دراسة الضوء على علاقة نوع الأطعمة بخطر الإصابة بمرض السرطان، مستخدمة نظاماً غذائياً رائداً في بريطانيا يسمى “الضوء المروري”، يُسهّل معرفة ما إذا كانت الأطعمة صحية من عدمها.

وأفادت الدراسة، التي أجراها باحثون في المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث الطبية والصحية ، أن تناول الأطعمة الصحية وتجنب المواد ذات السعرات الحرارية العالية يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ونوهت إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام الصحي تظل فرصة إصابتهم بالسرطان قليلة، عكس أولئك الذين يتناولون الغذاء عالي الدهون والسكر والملح، فيسهل إصابتهم بمرض السرطان.

ذكرت الدراسة أمثلة لأنواع الأطعمة غير الصحية، التي تدخل بكثرة في العادات الغذائية لمعظم الناس وهي: “الكعك والبسكويت والحلويات واللازانيا وكاتشب الطماطم واللحوم الحمراء والجاهزة”.

وبيّنت الدراسة المنشورة في مجلة طبية، شملت حوالى نصف مليون شخص في أوروبا، أن الغذاء الغني بالملح والسكر والدهون، يؤدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 11%، مقارنة بالوجبات الصحية.