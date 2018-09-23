احدث الأخبار

بعد 3 أشهر.. أمريكا تعتقل “الرجل الذي هدد ترامب”
أبرز المواد
 اللهيبي:  المملكة نالت مراتب الشرف والعزّة بين دول العالم
منطقة مكة المكرمة
 رئيس غرفة القصيم: 88 عاماًً من الرخاء والنماء شهدتها المملكة فتحت لنا اّفاقاً رحبة في جميع مجالات الحياة
منطقة القصيم
 السجن المؤبد بحق مرشد “الإخوان” و 64 آخرين بتهمة أعمال قتل في المنيا
أبرز المواد
 روسيا تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية إسقاط الطائرة “إيل20” في سوريا
أبرز المواد
 رونالدو قبل مواجهة الأحد.. رقم خيالي يكشف المستور
أبرز المواد
 “حوادث الفراولة” تفزع العالم.. وتحذيرات من الخطر الغريب
أبرز المواد
 غارات للتحالف على معاقل الحوثي تقتل متمردين على الساحل الغربي
أبرز المواد
 حريق في أحد مصادر الطاقة بمدى يوقف خدمات الشبكة
أبرز المواد
 تعرف على العلاقة بين نوعيات الطعام والسرطان
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تطلق استراتيجية لتنظيم الغذاء الصحي
أبرز المواد
 وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون البلديات : يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨
منطقة تبوك
بعد 3 أشهر.. أمريكا تعتقل “الرجل الذي هدد ترامب”

بعد 3 أشهر.. أمريكا تعتقل “الرجل الذي هدد ترامب”

أبرز المواد
اللهيبي:  المملكة نالت مراتب الشرف والعزّة بين دول العالم

اللهيبي:  المملكة نالت مراتب الشرف والعزّة بين دول العالم

منطقة مكة المكرمة
رئيس غرفة القصيم: 88 عاماًً من الرخاء والنماء شهدتها المملكة فتحت لنا اّفاقاً رحبة في جميع مجالات الحياة

رئيس غرفة القصيم: 88 عاماًً من الرخاء والنماء شهدتها المملكة فتحت لنا اّفاقاً رحبة في جميع مجالات الحياة

منطقة القصيم
السجن المؤبد بحق مرشد “الإخوان” و 64 آخرين بتهمة أعمال قتل في المنيا

السجن المؤبد بحق مرشد “الإخوان” و 64 آخرين بتهمة أعمال قتل في المنيا

أبرز المواد

تعرف على العلاقة بين نوعيات الطعام والسرطان

تعرف على العلاقة بين نوعيات الطعام والسرطان
http://almnatiq.net/?p=634841
المناطق - وكالات

سلطت دراسة الضوء على علاقة نوع الأطعمة بخطر الإصابة بمرض السرطان، مستخدمة نظاماً غذائياً رائداً في بريطانيا يسمى “الضوء المروري”، يُسهّل معرفة ما إذا كانت الأطعمة صحية من عدمها.

وأفادت الدراسة، التي أجراها باحثون في المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث الطبية والصحية ، أن تناول الأطعمة الصحية وتجنب المواد ذات السعرات الحرارية العالية يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ونوهت إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام الصحي تظل فرصة إصابتهم بالسرطان قليلة، عكس أولئك الذين يتناولون الغذاء عالي الدهون والسكر والملح، فيسهل إصابتهم بمرض السرطان.

ذكرت الدراسة أمثلة لأنواع الأطعمة غير الصحية، التي تدخل بكثرة في العادات الغذائية لمعظم الناس وهي: “الكعك والبسكويت والحلويات واللازانيا وكاتشب الطماطم واللحوم الحمراء والجاهزة”.

وبيّنت الدراسة المنشورة في مجلة طبية، شملت حوالى نصف مليون شخص في أوروبا، أن الغذاء الغني بالملح والسكر والدهون، يؤدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 11%، مقارنة بالوجبات الصحية.

روابط ذات صلة

بعد 3 أشهر.. أمريكا تعتقل “الرجل الذي هدد ترامب”

بعد 3 أشهر.. أمريكا تعتقل “الرجل الذي هدد ترامب”
السجن المؤبد بحق مرشد “الإخوان” و 64 آخرين بتهمة أعمال قتل في المنيا

السجن المؤبد بحق مرشد “الإخوان” و 64 آخرين بتهمة أعمال قتل في المنيا
روسيا تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية إسقاط الطائرة “إيل20” في سوريا

روسيا تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية إسقاط الطائرة “إيل20” في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*