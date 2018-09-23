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بالصور : ( ٣٣ ) ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ (٨٨)

بالصور : ( ٣٣ ) ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ (٨٨)

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مدير عام مكتب سمو أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالده لتوحيد هذا الوطن الشامخ

مدير عام مكتب سمو أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالده لتوحيد هذا الوطن الشامخ

منطقة جازان
الأرصاد :هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

الأرصاد :هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

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وزارة التعليم تحتفي بيوم الوطن بالقصيم

وزارة التعليم تحتفي بيوم الوطن بالقصيم

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الأرصاد :هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

الأرصاد :هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=634842
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط وشمال غرب المملكة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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