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بالصور : ( ٣٣ ) ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ (٨٨)

بالصور : ( ٣٣ ) ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ (٨٨)

منطقة مكة المكرمة
مدير عام مكتب سمو أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالده لتوحيد هذا الوطن الشامخ

مدير عام مكتب سمو أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالده لتوحيد هذا الوطن الشامخ

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مدير عام مكتب سمو أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالده لتوحيد هذا الوطن الشامخ

مدير عام مكتب سمو أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالده لتوحيد هذا الوطن الشامخ
http://almnatiq.net/?p=634845
المناطق _جازان

تحل ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية في غرة الميزان وهو اليوم الأغر الذي يتذكر فيه المواطن السعودي بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها جمع الشمل ولم شتات هذا الوطن المعطاء..اليوم الوطني، يوم توحيد هذا الكيان العملاق على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وفي هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم.
تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم العبر والدروس من سيرة القائد الفذ الملك عبدالعزيز الذي استطاع بحنكته ونافذ بصيرته، وقبل ذلك كله بإيمانه الراسخ بالله جل وعلا أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف بها ملامح ما نتطلع إليه في الغد – إن شاء الله – من الرقي والتقدم في سعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن.
بقلم – تريحيب بن حفيظ
مدير عام مكتب سمو امير منطقه جازان  ..

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