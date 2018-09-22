بالصور : ( ٣٣ ) ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ (٨٨)

مكة المكرمة _ عادل الزهراني

ابتهج ٣٣ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث ومكاتب التعليم التابعة لها ، فرحاً وسرورا واعتزازا بذكرى اليوم الوطني ( ٨٨ ) ، لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- تحت شعار للمجد والعلياء .

وشهدت المدارس ، ورياض الأطفال، وأندية الحي، برامج تربوية و وطنية متنوعة ، عبر من خلالها المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات عن مشاعرهم و سعادتهم بهذه المناسبة الغالية و الذكرى المجيدة ، وعن حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة ، من خلال العديد من البرامج والفعاليات التربوية و الوطنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والرياضية والفنية والكشفية والتطوعية .

وتوشح الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بصور الملك وولي العهد ، وبالأعلام الخضراء ، واكتست المدارس باللونين الأخضر والأبيض في صورة وطنية مبهرة تدل على صدق الانتماء والولاء وقوة التلاحم و الوفاء بين الشعب و القيادة .

بدوره قال مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، تأتي مناسبة اليوم الوطني لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن ، وتنمية للقيم الوطنية ، وتذكيرا بنعم الله على وطننا ومنها الأمن والأمان والاستقرار ، وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه، وتعريفهم بمنزلة الوطن ومكانته في النفوس ، وعطائه ودعمه لأبنائه.

كما عبر ” الحازمي ” عن بالغ شكره و تقديره لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات و الطلاب و الطالبات على ما تم تنفيذه من فعاليات تنسجم مع حجم المناسبة ، مؤكدا أن تفاعل المدارس في مع مناسبة اليوم الوطني يدل على وطنيتهم الصادقة ووعيهم العميق بواجبهم تجاه قيادتهم ووطنهم .

من جانب آخر أشار مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، إلى تعدد وتنوع البرامج التي تم تنفيذها.

حيث اشتملت على حزمة من الفعاليات كالكلمات الوجدانية في الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية ، والبرامج التطوعية، و الأنشطة المسرحية والرياضية ، بالإضافة إلى العديد من القصائد والأناشيد الوطنية المعبرة والرسومات والمعارض الفنية والجداريات ، ورسائل إلى الجنود المرابطين، وزيارات المسؤولين ، والمسابقات المتنوعة .

كما بين ” المالكي ” إلى أنه تم تفعيل منصات الإدارة عبر الموقع الرسمي ، وشبكات التواصل الاجتماعي في الفيس بوك و تويتر والانستغرام والسناب شات ، وفق خطة إعلامية منظمة، لنشر وإبراز فعاليات المدارس و احتفالاتها بهذه الذكرى العزيرة على نفس كل مواطن سعودي ، و ذلك من خلال التقارير الإعلامية لمنسقي ومنسقات الإعلام التربوي في المدارس ومكاتب التعليم.

بالإضافة إلى بث الرسائل الوطنية المعبرة عبر الحساب الرسمي للإدارة بتويتر و الفيس بوك والواتس آب ،والتغطية الإعلامية للمناسبة عبر وسائل الإعلام.