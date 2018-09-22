احدث الأخبار

مدير مستشفى الملك خالد بالخرج اليوم الوطني السعودي ذكرى ليوم مجيد وعظيم
منطقة الرياض
 تركي آل الشيخ لجماهير الاتحاد: أخبار سارة.. مدرب عالمي ولاعبون عالميون للاتحاد
أبرز المواد
 الجزائر تنهي مهمة دبلوماسي إيراني بسبب دوره في نشر التشيع فيها
أبرز المواد
 مشروع الحافلة السياحية المكشوفة تدشّن أولى جولاتها بمدينة تبوك
منطقة تبوك
 الأخصائي عايض بن حمود : النمو والتطور والإزدهار المستمر تشهد به مختلف مرافق الوطن
منطقة الرياض
 سمو ولي العهد: نفتخر في يوم الوطن بما حققه وطننا الغالي من مكانة دولية وإسلامية وعربية وإنجازات اقتصادية وتنموية
أبرز المواد
 بالصور : ( ٣٣ ) ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ (٨٨)
منطقة مكة المكرمة
 مدير عام مكتب سمو أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالده لتوحيد هذا الوطن الشامخ
منطقة جازان
 الأرصاد :هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
أبرز المواد
 وزارة التعليم تحتفي بيوم الوطن بالقصيم
منطقة القصيم
 مدير جامعة جازان: ثمان وثمانون عاماً مكللة بالنجاح
منطقة جازان
 فرحة اليوم الوطني ترتسم على وجوه الاطفال والشبان
منطقة جازان
مدير مستشفى الملك خالد بالخرج اليوم الوطني السعودي ذكرى ليوم مجيد وعظيم

مدير مستشفى الملك خالد بالخرج اليوم الوطني السعودي ذكرى ليوم مجيد وعظيم

منطقة الرياض
تركي آل الشيخ لجماهير الاتحاد: أخبار سارة.. مدرب عالمي ولاعبون عالميون للاتحاد

تركي آل الشيخ لجماهير الاتحاد: أخبار سارة.. مدرب عالمي ولاعبون عالميون للاتحاد

أبرز المواد
الجزائر تنهي مهمة دبلوماسي إيراني بسبب دوره في نشر التشيع فيها

الجزائر تنهي مهمة دبلوماسي إيراني بسبب دوره في نشر التشيع فيها

أبرز المواد
مشروع الحافلة السياحية المكشوفة تدشّن أولى جولاتها بمدينة تبوك

مشروع الحافلة السياحية المكشوفة تدشّن أولى جولاتها بمدينة تبوك

منطقة تبوك

بالصور : ( ٣٣ ) ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ (٨٨)

بالصور : ( ٣٣ ) ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ (٨٨)
http://almnatiq.net/?p=634849
مكة المكرمة _ عادل الزهراني

ابتهج ٣٣ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث ومكاتب التعليم التابعة لها ، فرحاً وسرورا  واعتزازا بذكرى اليوم الوطني ( ٨٨ ) ، لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه-  تحت شعار للمجد والعلياء .

وشهدت المدارس ، ورياض الأطفال، وأندية الحي،   برامج تربوية و وطنية متنوعة ، عبر من خلالها المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات عن مشاعرهم و سعادتهم بهذه المناسبة الغالية و الذكرى المجيدة ، وعن حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة ، من خلال العديد من البرامج والفعاليات التربوية و الوطنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والرياضية والفنية والكشفية والتطوعية .

وتوشح الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بصور الملك وولي العهد ، وبالأعلام الخضراء ، واكتست المدارس باللونين الأخضر والأبيض في صورة وطنية مبهرة تدل على صدق الانتماء والولاء وقوة التلاحم و الوفاء بين الشعب و القيادة .

بدوره قال مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، تأتي مناسبة اليوم الوطني لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن ، وتنمية للقيم الوطنية ، وتذكيرا بنعم الله على وطننا ومنها الأمن والأمان والاستقرار ، وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه، وتعريفهم بمنزلة الوطن ومكانته في النفوس ، وعطائه ودعمه لأبنائه.

كما عبر ” الحازمي ”  عن بالغ شكره و تقديره لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات و الطلاب و الطالبات على ما تم تنفيذه من فعاليات تنسجم مع حجم المناسبة ، مؤكدا أن تفاعل المدارس في مع مناسبة اليوم الوطني يدل على وطنيتهم الصادقة ووعيهم العميق بواجبهم تجاه قيادتهم ووطنهم .

من جانب آخر أشار مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، إلى تعدد وتنوع البرامج التي تم تنفيذها.

حيث اشتملت على حزمة من الفعاليات كالكلمات الوجدانية في الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية ، والبرامج التطوعية، و الأنشطة المسرحية والرياضية ، بالإضافة إلى العديد من القصائد والأناشيد الوطنية المعبرة والرسومات والمعارض الفنية والجداريات ، ورسائل إلى الجنود المرابطين، وزيارات المسؤولين ، والمسابقات المتنوعة .

كما بين ”  المالكي ” إلى أنه تم تفعيل منصات الإدارة عبر الموقع الرسمي ، وشبكات التواصل الاجتماعي في الفيس بوك و تويتر والانستغرام والسناب شات ، وفق خطة إعلامية منظمة، لنشر وإبراز فعاليات المدارس و احتفالاتها بهذه الذكرى العزيرة على نفس كل مواطن سعودي ، و ذلك من خلال التقارير الإعلامية لمنسقي ومنسقات الإعلام التربوي في المدارس ومكاتب التعليم.

بالإضافة إلى بث الرسائل الوطنية المعبرة عبر الحساب الرسمي للإدارة بتويتر و الفيس بوك والواتس آب ،والتغطية الإعلامية للمناسبة عبر وسائل الإعلام.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية في محافظة الطائف

خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية في محافظة الطائف
غرفة الطائف: ذكرى اليوم الوطني الـ88 تعزز الانتماء الوطني لدى الأجيال الحالية والقادمة

غرفة الطائف: ذكرى اليوم الوطني الـ88 تعزز الانتماء الوطني لدى الأجيال الحالية والقادمة
شهد مشاركة المرأة لأول مرة في التنظيم انهاء الاستعدادات في رنية لليوم الوطني الــ 88

شهد مشاركة المرأة لأول مرة في التنظيم انهاء الاستعدادات في رنية لليوم الوطني الــ 88

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*