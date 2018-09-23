الأخصائي عايض بن حمود : النمو والتطور والإزدهار المستمر تشهد به مختلف مرافق الوطن

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في كلمة للأخصائي عايض بن حمود العصيمي مدير مستشفى الولادة والاطفال بالخرج بمناسبة اليوم الوطني 88 تحدث قائلا :
تحل هذه الذكرى العطرة لليوم الوطني الـ 88 لبلادنا الغالية من جديد، لنحتفل جميعًا كمواطنين فخورين بانتمائنا إلى هذه الأرض الطاهرة، ومفاخرين بالنمو والتطور والازدهار ورفع النهضة التنموية لهذا البلد وتوفير الخدمات الصحية الكاملة وغيرها من الخدمات المهمة  الذي تشهده مختلف مرافق الدولة بفضل الله ثم جهود مؤسس هذة الدولة  الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأبنائه البررة الميامين من بعده وحتى عهدنا الزاهر بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير  محمد بن سلمان قائد حلم مملكة  المسقبل الشابة المختلفة التي قوامها الثقة باقتصاد متنوع، وبنية صناعية منافسة، ونهضة علمية متميزة بالابتكار لتحقيق رؤية 2030 لمستقبلاً أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا السامية والمحافظة على أصالة مجتمعناوثوابته.
وبهذه المناسبة يشرفني ونيابة عن كافة منسوبي مستشفى
الولادة والاطفال بالخرج بأن أرفع أسمى التهاني والتبريكات
إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي لذكرى اليوم الوطني الـ 88

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