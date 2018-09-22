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مشروع الحافلة السياحية المكشوفة تدشّن أولى جولاتها بمدينة تبوك

مشروع الحافلة السياحية المكشوفة تدشّن أولى جولاتها بمدينة تبوك

منطقة تبوك

مشروع الحافلة السياحية المكشوفة تدشّن أولى جولاتها بمدينة تبوك

مشروع الحافلة السياحية المكشوفة تدشّن أولى جولاتها بمدينة تبوك
http://almnatiq.net/?p=634864
المناطق _ تبوك
جابت شوارع مدينة تبوك مساء أمس , الحافلة السياحية المكشوفة في أولى جولاتها التشغيلية للمشروع الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.
وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي أن الجولة التي شهدها عدد من ممثلي وسائل الإعلام بمدينة تبوك تأتي ضمن الفعاليات التي تقيمها الهيئة بمناسبة هذه الذكرى العزيزة بمختلف مدن ومحافظات منطقة تبوك, مبينًا أن المشاركين في الجولة أبدوا إعجابهم بالتجهيزات التي تتضمنها الحافلة، والمؤلفة من طابقين, وتحمل شعارات وطنية, وتخصيصها أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف: لقد تضمن مسار الرحلة السياحية, الانطلاق من مقر المتحف الإقليمي لمنطقة تبوك, إلى عدد من المواقع التجارية والمعالم السياحية بالمدينة، إذ تتوقف الحافلة بركابها في معالم أثرية تاريخية من أبزرها السكة الحديدية وقلعة تبوك التاريخية, مشيرًا إلى أنه تم مراعاة تحديد قيمة التذاكر لتكون في متناول الجميع.
وأكد الشليبي حرص الهيئة على تقديم الخدمات المتميزة لزوار المنطقة، التي تشهد تطورًا ونموًا في مختلف المجالات، وما تجده من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة في مختلف المجالات، وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الدائمة والمستمرة لجميع أعمال فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، وما تحقق له من نجاحات عامًا بعد عام.

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