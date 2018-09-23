احدث الأخبار

مدير مستشفى الملك خالد بالخرج اليوم الوطني السعودي ذكرى ليوم مجيد وعظيم
منطقة الرياض
 تركي آل الشيخ لجماهير الاتحاد: أخبار سارة.. مدرب عالمي ولاعبون عالميون للاتحاد
أبرز المواد
 الجزائر تنهي مهمة دبلوماسي إيراني بسبب دوره في نشر التشيع فيها
أبرز المواد
 مشروع الحافلة السياحية المكشوفة تدشّن أولى جولاتها بمدينة تبوك
منطقة تبوك
 الأخصائي عايض بن حمود : النمو والتطور والإزدهار المستمر تشهد به مختلف مرافق الوطن
منطقة الرياض
 سمو ولي العهد: نفتخر في يوم الوطن بما حققه وطننا الغالي من مكانة دولية وإسلامية وعربية وإنجازات اقتصادية وتنموية
أبرز المواد
 بالصور : ( ٣٣ ) ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني الـ (٨٨)
منطقة مكة المكرمة
 مدير عام مكتب سمو أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالده لتوحيد هذا الوطن الشامخ
منطقة جازان
 الأرصاد :هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
أبرز المواد
 وزارة التعليم تحتفي بيوم الوطن بالقصيم
منطقة القصيم
 مدير جامعة جازان: ثمان وثمانون عاماً مكللة بالنجاح
منطقة جازان
 فرحة اليوم الوطني ترتسم على وجوه الاطفال والشبان
منطقة جازان
مدير مستشفى الملك خالد بالخرج اليوم الوطني السعودي ذكرى ليوم مجيد وعظيم

مدير مستشفى الملك خالد بالخرج اليوم الوطني السعودي ذكرى ليوم مجيد وعظيم

منطقة الرياض
تركي آل الشيخ لجماهير الاتحاد: أخبار سارة.. مدرب عالمي ولاعبون عالميون للاتحاد

تركي آل الشيخ لجماهير الاتحاد: أخبار سارة.. مدرب عالمي ولاعبون عالميون للاتحاد

أبرز المواد
الجزائر تنهي مهمة دبلوماسي إيراني بسبب دوره في نشر التشيع فيها

الجزائر تنهي مهمة دبلوماسي إيراني بسبب دوره في نشر التشيع فيها

أبرز المواد
مشروع الحافلة السياحية المكشوفة تدشّن أولى جولاتها بمدينة تبوك

مشروع الحافلة السياحية المكشوفة تدشّن أولى جولاتها بمدينة تبوك

منطقة تبوك

الجزائر تنهي مهمة دبلوماسي إيراني بسبب دوره في نشر التشيع فيها

الجزائر تنهي مهمة دبلوماسي إيراني بسبب دوره في نشر التشيع فيها
http://almnatiq.net/?p=634868
المناطق _ الرياض

أعلن الدبلوماسي الإيراني المثير للجدل في الأوساط الجزائرية، “أمير الموسوي”، نهاية مهمته بسفارة بلاده في الجزائر دون تقديم إيضاحات حول انتهاء المهمة وخروجه من الجزائر.
لكن ووفقا لمصادر صحفية فإن الجزائر وجهت بإخراج موسوي من الجزائر بسبب نشاطاته المشبوهة، وأدواره الإعلامية ولقاءاته بمثقفين وإعلاميين وسياسيين جزائريين.
يشار إلى أن الدبلوماسي الإيراني واجه عاصفة انتقادات لدوره المشبوه في عمليات تشيّع واسعة طالت عددًا من المناطق والأرياف الجزائرية، ووجهت له اتهامات مماثلة من قبل نواب ومسؤولين جزائريين سابقين.
ويتهم أمير الموسوي بإدارة مخطط للتمدد الشيعي في شمال أفريقيا والمغرب العربي انطلاقًا من الجزائر، رغم نفيه المتكرر مع حرصه على الاجتماع بصحفيين ومديري وسائل إعلام، يروجون لنشاطات دبلوماسية يقوم بها في مناطق جزائرية متفرقة.
وأطلق مسؤولون جزائريون تحذيراً سابق من تعاظم خطر المذاهب الغريبة على وحدة النسيج المجتمعي الجزائري زمنها المذهب الشيعي ومنهم وزير الأوقاف الجزائري محمد عيسى ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله.

روابط ذات صلة

تركي آل الشيخ لجماهير الاتحاد: أخبار سارة.. مدرب عالمي ولاعبون عالميون للاتحاد

تركي آل الشيخ لجماهير الاتحاد: أخبار سارة.. مدرب عالمي ولاعبون عالميون للاتحاد
سمو ولي العهد: نفتخر في يوم الوطن بما حققه وطننا الغالي من مكانة دولية وإسلامية وعربية وإنجازات اقتصادية وتنموية

سمو ولي العهد: نفتخر في يوم الوطن بما حققه وطننا الغالي من مكانة دولية وإسلامية وعربية وإنجازات اقتصادية وتنموية
الأرصاد :هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

الأرصاد :هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*