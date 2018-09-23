الجزائر تنهي مهمة دبلوماسي إيراني بسبب دوره في نشر التشيع فيها

المناطق _ الرياض

أعلن الدبلوماسي الإيراني المثير للجدل في الأوساط الجزائرية، “أمير الموسوي”، نهاية مهمته بسفارة بلاده في الجزائر دون تقديم إيضاحات حول انتهاء المهمة وخروجه من الجزائر.

لكن ووفقا لمصادر صحفية فإن الجزائر وجهت بإخراج موسوي من الجزائر بسبب نشاطاته المشبوهة، وأدواره الإعلامية ولقاءاته بمثقفين وإعلاميين وسياسيين جزائريين.

يشار إلى أن الدبلوماسي الإيراني واجه عاصفة انتقادات لدوره المشبوه في عمليات تشيّع واسعة طالت عددًا من المناطق والأرياف الجزائرية، ووجهت له اتهامات مماثلة من قبل نواب ومسؤولين جزائريين سابقين.

ويتهم أمير الموسوي بإدارة مخطط للتمدد الشيعي في شمال أفريقيا والمغرب العربي انطلاقًا من الجزائر، رغم نفيه المتكرر مع حرصه على الاجتماع بصحفيين ومديري وسائل إعلام، يروجون لنشاطات دبلوماسية يقوم بها في مناطق جزائرية متفرقة.

وأطلق مسؤولون جزائريون تحذيراً سابق من تعاظم خطر المذاهب الغريبة على وحدة النسيج المجتمعي الجزائري زمنها المذهب الشيعي ومنهم وزير الأوقاف الجزائري محمد عيسى ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله.