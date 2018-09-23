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تركي آل الشيخ لجماهير الاتحاد: أخبار سارة.. مدرب عالمي ولاعبون عالميون للاتحاد

تركي آل الشيخ لجماهير الاتحاد: أخبار سارة.. مدرب عالمي ولاعبون عالميون للاتحاد
http://almnatiq.net/?p=634871
المناطق _ متابعات

أكد المستشار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أنه تمت الموافقة على ما رفعه رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن بخصوص التعيينات.
وكشف “آل الشيخ” عبر حسابه الرسمي في “تويتر” عن تعيين محيي الدين صالح كامل نائب الرئيس، و المهندس فراس التركي مساعد الرئيس للشؤون التنفيذية، وتولى الإشراف العام على كرة القدم المدرب الوطني سعد الشهري.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه هناك أخبار سارة قريبة بخصوص مدرب عالمي ولاعبون عالميون للعميد.

 

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