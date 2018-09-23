تركي آل الشيخ لجماهير الاتحاد: أخبار سارة.. مدرب عالمي ولاعبون عالميون للاتحاد

أكد المستشار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أنه تمت الموافقة على ما رفعه رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن بخصوص التعيينات.
وكشف “آل الشيخ” عبر حسابه الرسمي في “تويتر” عن تعيين محيي الدين صالح كامل نائب الرئيس، و المهندس فراس التركي مساعد الرئيس للشؤون التنفيذية، وتولى الإشراف العام على كرة القدم المدرب الوطني سعد الشهري.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه هناك أخبار سارة قريبة بخصوص مدرب عالمي ولاعبون عالميون للعميد.
تمت الموافقة على مارفعه أخي نواف المقيرن بخصوص التعيينات:
١- محيي الدين صالح كامل نائب الرئيس.
٢- فراس التركي مساعد الرئيس للشؤون التنفيذية.
٣- سعد الشهري مشرفًا عامًا على كرة القدم.
قريبًا: أخبار سارة بخصوص مدرب عالمي ولاعبون عالميون للعميد.
قواك الله أخي نواف ونحن معك.
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 23, 2018
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