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مدير مستشفى الملك خالد بالخرج اليوم الوطني السعودي ذكرى ليوم مجيد وعظيم

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مدير مستشفى الملك خالد بالخرج اليوم الوطني السعودي ذكرى ليوم مجيد وعظيم

مدير مستشفى الملك خالد بالخرج اليوم الوطني السعودي ذكرى ليوم مجيد وعظيم
http://almnatiq.net/?p=634874
المناطق _ الخرج
في كلمة للاخصائي فهد بن محمد الممخور مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج بمناسبة اليوم الوطني 88 تحدث قائلا :
إن اليوم الوطني هو امتداد تاريخي ليوم مجيد وعظيم لكافة أفراد الشعب السعودي، فيه تتجسد ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية في كافة أذهان ومشاعر أبناء الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – مسيرة تاريخية مليئة بالإنجازات يفتخر ويعتز بها كل مواطن في أرجاء المملكة.
هذا اليوم تتجسد فيه ذكرى توحيد أرجاء هذا الوطن تحت راية التوحيد في وطن هو الشامخ بدينه والحاضن للحرمين الشرفين يتشرف فيه أبناء هذا الوطن الغالي بخدمة ضيوف الرحمن من كافة أقطار العالم الإسلامي .
إننا في عصر الإزدهار والتقدم ورغد العيش لكل مواطن سعودي، نقطف ثمار التطور والتقدم فى شتى المجالات بوجه عام، وفي الخدمات الصحية بشكل خاص، من خلال النقلة النوعية التي نشاهدها في النظام الصحي والبدء في تنفيذ مراحل التحول الشاملة في الخدمات الصحية على كافة الأصعده إبتدائا من تأهيل واستقطاب الكفاءات وإعادة هيكلة الخدمات الصحية وتنويع الموارد وتطبيق النظم الصحية الحديثة المبنية على أعلى معايير الجودة الشاملة مع مواكبة تطوير المنشات الصحية وفق أسس تطوير بيئة العمل الحديثة.
ها نحن بدأنا نقطف ثمارها في محافظة الخرج من خلال مراحل التحول في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الشاملة لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة وفق أحدث الأساليب والممارسات الصحية المهنية، التي تم البدء في تنفيذها في صحة منطقة الرياض والمبنية على الخطط الإستراتيجية الشاملة لوزارة الصحة بالتواكب مع رؤية الوطن ٢٠٣٠.
حفظ الله قائد وملهم مسيرتنا خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يتحقق للوطن الريادة العظمى في كافة المجالات، وأن يعيد على الجميع هذا اليوم المجيد، وأن يديم علينا الرقي والرخاء والأمن والأمان.

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