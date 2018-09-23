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وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون البلديات : يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨

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محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88 .. اليوم الأحد

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محافظ تيماء بلادنا تسير بخطى ثابته نحو التقدم والأزدهار

محافظ تيماء بلادنا تسير بخطى ثابته نحو التقدم والأزدهار
http://almnatiq.net/?p=634902
تيماء - محمد العنزي
رفع محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اسمى آيات التهاني والتبريكات أصالة عن نفسة ونيابة عن أهالي تيماء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله ولولي عهدة الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – ولسمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود ولسمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية .
وقال السديري تحل علينا هذه الأيام السعيدة الذكرى 88 لليوم الوطني لتوحيد المملكة العربيه السعودية لتعيد للأذهان الحدث والمنعطف التاريخي العظيم الذي تم علي يد المغفور له باذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود طيب الله ثراه ، واننا اذ نحتفل بهذا الحدث العظيم تملأنا مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الغالي ومشاعر الحب والولاء والسمع والطاعه والالتفاف حول قيادتنا الرشيده .
و يجيب علينا ان نذكر الأبناء بما بذله الأجداد من تضحيات بدأ من الملك عبد العزيز وأبنائه البرره مع أبناء هذه البلاد المخلصين لتوحيد هذه البلاد الشاسعه متراميه الاطراف الي بلاد تقود العالمين العربي والإسلامي وذات مكانه متميزه بين دول العالم .
واردف قائلاً اليوم ونحن في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمين حفظهم الله عهد الحزم والعزم وبلادنا تسير بخطي ثابته نحو التقدم والأزدهار عبر رؤيه طموحه ومتكامله وختم حديثة بالدعاء ان يديم علينا نعمه الأمن والأمان والأستقرار وان يحفظ وطننا وولاه أمرنا ان يوفقهم لكل خير وصلاح .

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محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88 .. اليوم الأحد

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