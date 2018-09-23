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مدير عام جمرك ميناء المملكه ستصبح منصه عالميه في كل مجالات الحياه

مدير عام جمرك ميناء المملكه ستصبح منصه عالميه في كل مجالات الحياه
http://almnatiq.net/?p=634905
تبوك - علي العميري
قال مديرعام جمرك ميناء ضبا سعود بن فهد العنزي أن لليوم الوطني ذكرى خاصه في نفوس أبناء الوطن جميعاً ذكرى خالده للتاريخ ، ذكرى مؤسس هذا الكيان العظيم الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه والذي وفقه الله أن يجعل من هذه الصحراء مناره للأمم ومرجع للعالم أجمع ووحد قبائل متناحرة متطاحنه آلى اخوه متحابين مترابطين متراحمين في بلد الخير والنماء والدين والعلم والحضاره وسلم الرايه رحمه الله لأبنائه ملوك البلاد يرحمهم الله جميعاً الذين طوروا الوطن في كل المجالات العلميه والعملية والسياسيه والاقتصاديه والصحيه والتقنية .حتى عهد ملك الحزم والعزم ملك العدل والرؤية التي تجسد حلم وطن في عهد الملك سلمان يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين انبثقت اهم رؤيه إستراتيجية رؤية (٢٠٣٠) والتي ستصبح المملكه منصه عالميه في كل مجالات الحياه .
فالوطن هو الأسرة التي ننعم بدفئها فلا معنى للأسرة دون الوطن. وما أجمل أن يكون للإنسان وطن يستقرّ فيه ويعتزّ بالانتساب إليه، وإنّ من الابتلاء أن يفقد الإنسان وطنه ويصبح مشرّداً، لذلك فإنّ حبّ الوطن من الإيمان، لذا فإنّه يجب علينا جميعاً أن نقدّس تراب هذا الوطن ونحافظ على أمنه واستقراره، وأن نحترم هذه النعم ونشكر الله عليها التي يحسدنا عليها الكثيرون. للوطن وبالوطن نكون، أطفال نشأنا وترعرعنا، وطلّاب درسنا وسهرنا، وموظّفون أينما كنّا حملنا أمانة العمل ورفعة وتقدّم الوطن بإخلاص واجتهاد ومثابرة، فنحن مخلصون في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، إخلاصاً أمام كلّ ما يرتبط بوطننا. الوطن هو الأمن والسّكينة والحرّيّة والامان والوفاء والعز والتمكين وتربية إبنائنا على حبه والولاء له ولقيادته واجب علينا جميعاً.
نجدد في هذا اليوم المجيد الولاء والسمع والطاعه لخادم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  ونعاهدهم في المنشط والمكره والولاء والوفاء والحب والإنتماء .
داعين الله أن يحفظهم ويحفظ وطننا وعقيدتنا وأمننا إنه سميع ً مجيب.

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