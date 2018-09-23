احدث الأخبار

وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون البلديات : يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨
منطقة تبوك
 محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88 .. اليوم الأحد
منطقة تبوك
 رئيس بلدية محافظة الوجه : اليوم الوطني يعد مناسبة كبيرة في نفوس أبناء الوطن
منطقة تبوك
 محافظ حقل : السعودية الحديثة المتطورة وضعت لنفسها حجم ومكانة سياسية واقتصادية بين دول العالم .
منطقة تبوك
 مدير الاتصالات السعودية بمنطقة تبوك ثامر بن علي البلوي التقنية ركيزة أساسية للتقدم و الرفعة للأمم في هذا العصر
منطقة تبوك
 مدير عام جمرك ميناء المملكه ستصبح منصه عالميه في كل مجالات الحياه
منطقة تبوك
 محافظ تيماء بلادنا تسير بخطى ثابته نحو التقدم والأزدهار
منطقة تبوك
 وكيل كلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية بجامعة جازان د.عاصم مدخلي يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني
منطقة جازان
 المستشار القرني: ذكرى اليوم الوطني(88) زادت من تلاحم الشعب مع قيادته
منطقة الرياض
 القوات الإسرائيلية تعتقل أمين سر حركة “فتح” من بلدة العيسوية
أبرز المواد
 كاتب مصري: إيران سقطت في الحفرة التي حفرتها لدول المنطقة
أبرز المواد
 القبض على مقيم حاول نشل مسن في أحد مساجد الرياض
أبرز المواد
وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون البلديات : يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨

وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون البلديات : يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨

منطقة تبوك
محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88 .. اليوم الأحد

محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88 .. اليوم الأحد

منطقة تبوك
رئيس بلدية محافظة الوجه : اليوم الوطني يعد مناسبة كبيرة في نفوس أبناء الوطن

رئيس بلدية محافظة الوجه : اليوم الوطني يعد مناسبة كبيرة في نفوس أبناء الوطن

منطقة تبوك
محافظ حقل : السعودية الحديثة المتطورة وضعت لنفسها حجم ومكانة سياسية واقتصادية بين دول العالم .

محافظ حقل : السعودية الحديثة المتطورة وضعت لنفسها حجم ومكانة سياسية واقتصادية بين دول العالم .

منطقة تبوك

مدير الاتصالات السعودية بمنطقة تبوك ثامر بن علي البلوي التقنية ركيزة أساسية للتقدم و الرفعة للأمم في هذا العصر

مدير الاتصالات السعودية بمنطقة تبوك ثامر بن علي البلوي التقنية ركيزة أساسية للتقدم و الرفعة للأمم في هذا العصر
http://almnatiq.net/?p=634908
المناطق _تبوك
إشراقة جديدة ليوم يلتف حول تفاصيلة رجالات و همم. منذ الفكرة الاولى ، القرار الاول و الإعلان الاول بإطلاق اسم المملكة العربية السعودية على الدولة الجديدة بتضاريسها و حدودها ، بشعبها و قيادته ، منذ تلك اللحظة .. و اصدق القول يا وطني؛
عداك تراها في البلاد مساعيا
                             و أنت تراها في السماء مراقيا
همم تتبعها همم. منذ سلطنة نحد ، فمملكة الحجاز و نجد ، ثم المملكة العربية السعودية. علما يرفرف شامخا بجميع المحافل الدولية يحمل بتفاصيله دستور هذه البلاد.
بعامه الثامن و الثمانون يحتفل الشعب بيومه الوطني وكأنه بسنته الاولى و حوله المؤسس و رجاله ذوي الهمم الاولى يشاركونهم العزم و القيم.
و تأتي هذه الأعوام بتحديات جسام وقيادة استثنائية لرجل القيادة و العزم خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ايمانا بعراب الرؤية و راسم المستقبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان. فهو  قائد الحالمين المؤمنين بقدراتهم.
و لأنه عالم متسارع ، تأتي التقنية بجميع تفاصيلها كركيزة أساسية للتقدم و الرفعة للأمم في هذا العصر ،و عصب الاقتصاد. و لم تكن الاتصالات السعودية و عبر خطط طموحة و استراتيجيات واضحة و جريئة إلا فرس الرهان الفائز بالأولويات. و أشير الى آخرها و هو الجيل الخامس كأحدث شبكات الجوال و من اوائل المشغلين على مستوى العالم استخداما لهذه التقنية.
و لم يأتي تفاخرنا بالاتصالات السعودية كمشغل وطني بجميع إسهاماتنا و شراكاتنا مع عملاءنا سواء الأفراد أو قطاعات الدولة و جهات الأعمال المختلفة إلا تأكيدا بما لمسناه من جميع شركائنا و استقبلناه منهم من رسائل إيجابية و رضى عن الخدمات. و لكن و لانه عالم متسارع ، فرسالتنا ” لا يوقف “. فلن تقف جهودنا لتقديم و ابتكار الخدمات. لننقل تجارب عملائنا الى مستويات أخرى و أعلى.
دام وطن العز للمجد و العلياء.

روابط ذات صلة

وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون البلديات : يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨

وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون البلديات : يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨
محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88 .. اليوم الأحد

محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88 .. اليوم الأحد
رئيس بلدية محافظة الوجه : اليوم الوطني يعد مناسبة كبيرة في نفوس أبناء الوطن

رئيس بلدية محافظة الوجه : اليوم الوطني يعد مناسبة كبيرة في نفوس أبناء الوطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*