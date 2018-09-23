مدير الاتصالات السعودية بمنطقة تبوك ثامر بن علي البلوي التقنية ركيزة أساسية للتقدم و الرفعة للأمم في هذا العصر

المناطق _تبوك

إشراقة جديدة ليوم يلتف حول تفاصيلة رجالات و همم. منذ الفكرة الاولى ، القرار الاول و الإعلان الاول بإطلاق اسم المملكة العربية السعودية على الدولة الجديدة بتضاريسها و حدودها ، بشعبها و قيادته ، منذ تلك اللحظة .. و اصدق القول يا وطني؛

عداك تراها في البلاد مساعيا

و أنت تراها في السماء مراقيا

همم تتبعها همم. منذ سلطنة نحد ، فمملكة الحجاز و نجد ، ثم المملكة العربية السعودية. علما يرفرف شامخا بجميع المحافل الدولية يحمل بتفاصيله دستور هذه البلاد.

بعامه الثامن و الثمانون يحتفل الشعب بيومه الوطني وكأنه بسنته الاولى و حوله المؤسس و رجاله ذوي الهمم الاولى يشاركونهم العزم و القيم.

و تأتي هذه الأعوام بتحديات جسام وقيادة استثنائية لرجل القيادة و العزم خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ايمانا بعراب الرؤية و راسم المستقبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان. فهو قائد الحالمين المؤمنين بقدراتهم.

و لأنه عالم متسارع ، تأتي التقنية بجميع تفاصيلها كركيزة أساسية للتقدم و الرفعة للأمم في هذا العصر ،و عصب الاقتصاد. و لم تكن الاتصالات السعودية و عبر خطط طموحة و استراتيجيات واضحة و جريئة إلا فرس الرهان الفائز بالأولويات. و أشير الى آخرها و هو الجيل الخامس كأحدث شبكات الجوال و من اوائل المشغلين على مستوى العالم استخداما لهذه التقنية.

و لم يأتي تفاخرنا بالاتصالات السعودية كمشغل وطني بجميع إسهاماتنا و شراكاتنا مع عملاءنا سواء الأفراد أو قطاعات الدولة و جهات الأعمال المختلفة إلا تأكيدا بما لمسناه من جميع شركائنا و استقبلناه منهم من رسائل إيجابية و رضى عن الخدمات. و لكن و لانه عالم متسارع ، فرسالتنا ” لا يوقف “. فلن تقف جهودنا لتقديم و ابتكار الخدمات. لننقل تجارب عملائنا الى مستويات أخرى و أعلى.

دام وطن العز للمجد و العلياء.