محافظ حقل : السعودية الحديثة المتطورة وضعت لنفسها حجم ومكانة سياسية واقتصادية بين دول العالم .

تبوك - علي العميري

رفع محافظ حقل حقل أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 .

وقال في تصريح له تحل هذه الذكرى العطرة لليوم الوطني الـ 88 لبلادنا الغالية من جديد، لنحتفل جميعًا كمواطنين فخورين بانتمائنا إلى هذه الأرض الطاهرة، ومفاخرين بالنمو والتطور والازدهار ، ورفع النهضة التنموية لهذا البلد ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

واليوم مع اختلاف الزمان إلا أن الطموح وإرادة الإصلاح والتطوير تكاد تتشابه, فحين نستحضر ونقرأ قصة الانجاز والعمل التي مرت بها دولتنا , سنستشعر وكأننا نقرأ تفاصيل رؤية المملكة 2030.

ومنذ إعلان الرؤية الطموحة التي وضعها سمو سيدي ولي العهد , ونحن نشعر بحجم المسؤولية الكبيرة على عاتق كل شاب وشابة سعودية لمواصلة مسيرة العطاء والنهضة والتقدم في كل المجالات, وأثبتت الأعوام الماضية حجم العمل والإنجاز وروح الشباب حين تحدث القاصي والداني عن السعودية الحديثة المتطورة التي وضعت لنفسها حجم ومكانة سياسية واقتصادية بين دول العالم .

سائلا الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .