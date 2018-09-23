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وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون البلديات : يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨

وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون البلديات : يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨

منطقة تبوك
محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88 .. اليوم الأحد

محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88 .. اليوم الأحد

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رئيس بلدية محافظة الوجه : اليوم الوطني يعد مناسبة كبيرة في نفوس أبناء الوطن

رئيس بلدية محافظة الوجه : اليوم الوطني يعد مناسبة كبيرة في نفوس أبناء الوطن

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محافظ حقل : السعودية الحديثة المتطورة وضعت لنفسها حجم ومكانة سياسية واقتصادية بين دول العالم .

محافظ حقل : السعودية الحديثة المتطورة وضعت لنفسها حجم ومكانة سياسية واقتصادية بين دول العالم .

منطقة تبوك

محافظ حقل : السعودية الحديثة المتطورة وضعت لنفسها حجم ومكانة سياسية واقتصادية بين دول العالم .

محافظ حقل : السعودية الحديثة المتطورة وضعت لنفسها حجم ومكانة سياسية واقتصادية بين دول العالم .
http://almnatiq.net/?p=634911
تبوك - علي العميري
رفع محافظ حقل حقل أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 .
وقال في تصريح له تحل هذه الذكرى العطرة لليوم الوطني الـ 88 لبلادنا الغالية من جديد، لنحتفل جميعًا كمواطنين فخورين بانتمائنا إلى هذه الأرض الطاهرة، ومفاخرين بالنمو والتطور والازدهار ، ورفع النهضة التنموية لهذا البلد ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
واليوم مع اختلاف الزمان إلا أن الطموح وإرادة الإصلاح والتطوير تكاد تتشابه, فحين نستحضر ونقرأ قصة الانجاز والعمل التي مرت بها دولتنا , سنستشعر وكأننا نقرأ تفاصيل رؤية المملكة 2030.
ومنذ إعلان الرؤية الطموحة التي وضعها سمو سيدي ولي العهد , ونحن نشعر بحجم المسؤولية الكبيرة على عاتق كل شاب وشابة سعودية لمواصلة مسيرة العطاء والنهضة والتقدم في كل المجالات, وأثبتت الأعوام الماضية حجم العمل والإنجاز وروح الشباب حين تحدث القاصي والداني عن السعودية الحديثة المتطورة التي وضعت لنفسها حجم ومكانة سياسية واقتصادية بين دول العالم .
سائلا الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .

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محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88 .. اليوم الأحد

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