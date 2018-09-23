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وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون البلديات : يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨

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محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88 .. اليوم الأحد

محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88 .. اليوم الأحد

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رئيس بلدية محافظة الوجه : اليوم الوطني يعد مناسبة كبيرة في نفوس أبناء الوطن

رئيس بلدية محافظة الوجه : اليوم الوطني يعد مناسبة كبيرة في نفوس أبناء الوطن
http://almnatiq.net/?p=634914
تبوك - علي العميري
قال رئيس بلدية محافظة الوجه المهندس سلامة بن هليل البلوي يطيب لي بهذه المناسبة الوطنية التاريخية , أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات والدعوات الخالصة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز , وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين , وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وإلى كافة الأسرة المالكة وإلى الشعب السعودي الكريم الذي يحتفل بذكرى اليوم الوطني , والذي يعد مناسبة كبيرة ليوم خالد في نفوس أبناء الوطن , وهو يوم توحدت فيه المملكة ورفع فيها علم التوحيد .
وإننا إذ نعبر عن سعادتنا بما تحقق للشعب السعودي الكريم , ولهذا البلد المعطاء , من نجاحات في جميع المجالات وما تشهده بلادنا من إنجازات كبيرة وواضحة في خدمات القطاع البلدي , الذي جاء متوافقاً مع رؤية خادم الحرمين الشريفين السديدة في استشراق المستقبل وتطوير الحاضر , مما كان له كبير الأثر في دعم مسيرة التنمية , وخدمة المواطنين في هذا القطاع الحيوي وتسهيل أمور حياتهم , تنفيذاً لخطط التنمية المتتالية , والأهداف النبيلة لحكومتنا الرشيدة ليؤكد اهتمام الأب والقائد خادم الحرمين الشريفين بأبنائه على جميع الأصعدة ومختلف الميادين .
لقد سخرت بلدية محافظة الوجه جميع طاقتها البشرية والمادية لتهيئة الحدائق والمتنزهات وتزيين الشوارع والميادين باللون الأخضر لتنال استحسان أهالي وزوار المحافظة .
حيث لايسعني بالختام إلا أن أدعو الله العلي القدير أن يديم على ولاة الأمر الصحة والعافية وأن يحفظ لبلاد الحرمين الشريفين استقرارها وأمنها .

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