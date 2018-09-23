محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88 .. اليوم الأحد

المناطق _ تبوك

يفتتح سعادة محافظ الوجه رئيس لجنة التنمية السياحية م/ علي بن عبدالرحمن التميمي عصر اليوم فعاليات اليوم الوطني 88 تحت اشراف لجنة التنمية السياحية وبالتعاون مع بلدية الوجه .

وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه ابراهيم خليل الشريف أن الفعاليات تنطلق بشاطئ زاعم حيث يرعى فعاليات العروض البحرية والألعاب النارية والتي تنفيذها بلدية الوجه ثم تنطلق مسيرة وطن يصاحبها عروض الهجن والخيول ، وبعد العشاء يبدأ الحفل الخطابي بموقع الاحتفالات جنوب إدارة المياه.

وقد ثمن أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه رعاية محافظ الوجه لهذه الفعاليات منوهاً بالدعم والجهود المبذولة من الجهات الراعية الداعمة لفعاليات اليوم الوطني ومشاركة وتعاون الجهات الحكومية .