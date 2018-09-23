وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون البلديات : يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨

تبوك - علي العميري

رفع وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون البلديات المهندس صالح بن ناصر العميري أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ولولي عهده الأمين – حفظهما الله – وللأسرة المالكة الكريمة ولكافة أبناء الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 88

وقال في كلمته بهذه المناسبة : اليوم نستذكر مراحل التأسيس بأصول ثابتة ومبادئ صادقة وبتعاضد رجالات تحت قيادة المؤسس الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – الذي بفضل من الله تعالى مدّ رباط التواصل بين الناس ودحر أشكال التبدد والفرقة مضيئاً الطريق نحو بناء وطنٍ عالي القمة .

وأضاف أن المملكة تشهد في عصرنا الحاضر النظرة الحكيمة والحنكة البالغة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في بناء الوطن على رؤية ثاقبة ” المملكة 2030 ” ودفع الوطن عالياً في مصاف الدول المتقدمة بأيدي أبنائه وقدراتهم .

واختتم بقوله نسأل الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه