غارات للتحالف على معاقل الحوثي تقتل متمردين على الساحل الغربي

المناطق - وكالات

قتل عدد من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات شنتها مقاتلات التحاف العربي على معاقل للمتمردين في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، ليلة الأحد.

وأفادت مصادر ميدانية وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” أن الغارات استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي في منطقة الكيلو 16 ومحيطها في ضواحي مدينة الحديدة.

في غضون ذلك، أفادت مصادر طبية يمنية بمقتل مدني على الأقل وإصابة 9 آخرين بنيران ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة، التي تشهد تقدما لقوات دعم الشرعية منذ أسابيع.

وقالت مصادر ميدانية إن قذائف المضادات الأرضية التي أطلقتها الميليشيات أدت إلى مقتل مدني وإصابة آخرين في أحياء متفرقة من المدينة، الأمر الذي أثار هلع المدنيين.