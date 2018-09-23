احدث الأخبار

بعد 3 أشهر.. أمريكا تعتقل “الرجل الذي هدد ترامب”
أبرز المواد
 اللهيبي:  المملكة نالت مراتب الشرف والعزّة بين دول العالم
منطقة مكة المكرمة
 رئيس غرفة القصيم: 88 عاماًً من الرخاء والنماء شهدتها المملكة فتحت لنا اّفاقاً رحبة في جميع مجالات الحياة
منطقة القصيم
 السجن المؤبد بحق مرشد “الإخوان” و 64 آخرين بتهمة أعمال قتل في المنيا
أبرز المواد
 روسيا تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية إسقاط الطائرة “إيل20” في سوريا
أبرز المواد
 رونالدو قبل مواجهة الأحد.. رقم خيالي يكشف المستور
أبرز المواد
 “حوادث الفراولة” تفزع العالم.. وتحذيرات من الخطر الغريب
أبرز المواد
 غارات للتحالف على معاقل الحوثي تقتل متمردين على الساحل الغربي
أبرز المواد
 حريق في أحد مصادر الطاقة بمدى يوقف خدمات الشبكة
أبرز المواد
 تعرف على العلاقة بين نوعيات الطعام والسرطان
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تطلق استراتيجية لتنظيم الغذاء الصحي
أبرز المواد
 وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون البلديات : يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨
منطقة تبوك
بعد 3 أشهر.. أمريكا تعتقل “الرجل الذي هدد ترامب”

بعد 3 أشهر.. أمريكا تعتقل “الرجل الذي هدد ترامب”

أبرز المواد
اللهيبي:  المملكة نالت مراتب الشرف والعزّة بين دول العالم

اللهيبي:  المملكة نالت مراتب الشرف والعزّة بين دول العالم

منطقة مكة المكرمة
رئيس غرفة القصيم: 88 عاماًً من الرخاء والنماء شهدتها المملكة فتحت لنا اّفاقاً رحبة في جميع مجالات الحياة

رئيس غرفة القصيم: 88 عاماًً من الرخاء والنماء شهدتها المملكة فتحت لنا اّفاقاً رحبة في جميع مجالات الحياة

منطقة القصيم
السجن المؤبد بحق مرشد “الإخوان” و 64 آخرين بتهمة أعمال قتل في المنيا

السجن المؤبد بحق مرشد “الإخوان” و 64 آخرين بتهمة أعمال قتل في المنيا

أبرز المواد

رونالدو قبل مواجهة الأحد.. رقم خيالي يكشف المستور

رونالدو قبل مواجهة الأحد.. رقم خيالي يكشف المستور
http://almnatiq.net/?p=634937
المناطق - وكالات

في وقت يحل يوفنتوس ضيفا على فروزينوني في خامس جولات الدوري الإيطالي، الأحد، تتطلع أنظار عشاق كرة القدم إلى كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز، الذي نجح في كسر عقدة تهديفية صغيرة وهز الشباك بمواجهة ساساولو في الجولة الماضية، قبل أن يثير ضجة هائلة بالطرد أمام فالنسيا بأولى مشاركاته الأوروبية مع فريقه الجديد.

لكن أهداف رونالدو، وواقعة الطرد المثيرة للجدل ليسا كل ما يتعلق بالنجم البرتغالي الذي يدخل مباراة الليلة وفي جعبته رقم مذهل، ليس كرويا هذه المرة وإنما “مالي” بالأساس.

فرونالدو، 33، الذي أقام الدنيا وأقعدها بانتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس قبل أشهر، يتقاضى بمفرده راتبا يساوي 3 مرات أكثر مما يتقاضاه لاعبو فريق فروزينوني بأكمله.

ويحصل صاروخ ماديرا من يوفنتوس على نحو 28 مليون جنيه إسترليني (نحو 36.5 مليون دولار أميركي) سنوياً.

وفي المقابل يخصص فريق فروزينوني، رواتب بقيمة 9.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 13 مليون دولار) للفريق الأول بأكمله.

ولا يحصل اللاعب الأعلى أجرا في فروزينوني، وهو جويل كامبل ، لاعب أرسنال السابق، سوى على نحو مليون دولار سنويا، بعد انضمامه للفريق هذا الصيف، في وقت يتقاضى لاعب ريال مدريد السابق أكثر من 700 ألف دولار في الأسبوع الواحد.

أرقام مذهلة تكشف حقيقة ما يتقاضاه نجم يوفنتوس، وربما تبرر سبب رحيله المفاجئ عن عرين الفريق الملكي، علما بأنها تصب أيضا في اتجاه تصريحات صدرت حديثا عن رئيس ريال فلورنتينو بيريز، اعتبر خلالها أن رونالدو رحل عن سانتياغو برنابيو “لأسباب شخصية”.

وعبر بيريز عن “سعادته” ببيع رونالدو بـ 100 مليون دولار، إذ قال إنه لم يحصل على عرض أفضل من ذلك من أي فريق للظفر بخدمات البرتغالي، في تصريح “قاس” بحق أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وثاني أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد بعد ألفريدو دي ستيفانو باعتراف بيريز نفسه.

ويعتقد على نطاق واسع أن سبب الخلاف بين رونالدو وبيريز “مادّي”، وينتظر المتابعون ما سيتحدث عنه رئيس النادي الملكي في مؤتمر صحفي، الأحد.

روابط ذات صلة

بعد 3 أشهر.. أمريكا تعتقل “الرجل الذي هدد ترامب”

بعد 3 أشهر.. أمريكا تعتقل “الرجل الذي هدد ترامب”
السجن المؤبد بحق مرشد “الإخوان” و 64 آخرين بتهمة أعمال قتل في المنيا

السجن المؤبد بحق مرشد “الإخوان” و 64 آخرين بتهمة أعمال قتل في المنيا
روسيا تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية إسقاط الطائرة “إيل20” في سوريا

روسيا تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية إسقاط الطائرة “إيل20” في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*