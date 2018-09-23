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روسيا تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية إسقاط الطائرة “إيل20” في سوريا

روسيا تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية إسقاط الطائرة “إيل20” في سوريا
http://almnatiq.net/?p=634946
المناطق - الرياض

حملت وزارة الدفاع الروسية كامل المسؤولية للقوات الجوية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن حادثة إسقاط الطائرة “إيل 20” في سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة الروسية، اللواء “إيغور كوناشينكوف”، اليوم الأحد في مؤتمر صحفي خاص، عرض خلاله تفاصيل التحقيق في الحادثة، إن ممثّلة قيادة القوات الجوية لدولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عبر قناة الاتصال لمنع التصادم العسكري بالضربة القادمة على مواقع سورية.

واتهمت الوزارة الروسية أن البلاغ الإسرائيلي جاء متزامناً مع بدء الغارات على المواقع السورية، مشيرة تزامن الغارة مع وقت التحذير لم يمنح الطائرة الروسية “إيل–20” فرصة الخروج إلى منطقة آمنة، مضيفًا أنه لم يتمْ الإبلاغ بمكان تواجد المقاتلات “إف–16” الإسرائيلية.

وأضاف كوناشينكوف بعد عرض مفصل لكافة ملابسات الحادث، أن المعلومات الموضوعية المقدّمة تدل على أن تصرفات طياري المقاتلات الإسرائيلية، والتي أدت إلى مقتل “15” جنديًا روسيًا، تدل إما على عدم مهنيتهم، أو على الأقل، على الاستهتار الإجرامي.

وتابع لذلك نعتبر أن الذنب في كارثة الطائرة الروسية “إيل–20” يقع تحديدًا وبشكل كامل على القوات الجوية الإسرائيلية وعلى هؤلاء الذين اتخذوا قرارًا بتنفيذ مثل هذا النشاط.

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