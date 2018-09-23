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رئيس غرفة القصيم: 88 عاماًً من الرخاء والنماء شهدتها المملكة فتحت لنا اّفاقاً رحبة في جميع مجالات الحياة

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http://almnatiq.net/?p=634954
المناطق / بريدة

رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميد أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 .

وقال بهذه المناسبة الغالية ، أننا اليوم نقف أمام محطة مهمة نستعيد فيها منجزات 88 عاماً مضت لنتفكر فيما تحقق خلال هذه الأعوام من إنجازات ومكاسب وطنية كبيرة شملت شتى جوانب الحياة لنصل إلى حقيقة وقناعة تامة بأن ما تحقق ليس بالشي اليسير إذا ما قورن بعدد السنين , وهذه المناسبة الغالية فرصة نجدد من خلالها العهد بالوفاء وأننا على الدرب سائرون خلف قيادتنا الحكيمة ونحن على ثقة ويقين كامل بأن نمضي بقدم راسخة وأهداف واضحة نحو مستقبل مشرق مع برامج التنمية الوطنية والتحولات الاقتصادية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

راجي المولى عز و جل أن يعيده على الوطن في كل عام و قد تحققت له كل تطلعاته من رفاهية العيش و الازدهار بشتى المجالات , بعد أن وضع المؤسس الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل اّل سعود – رحمه الله – قواعد التنمية المتينة التي هيأت للانطلاقة نحو افاق واسعة , و سار على نهجه و اقتفى أثره كافة أبناءه البررة الملوك من بعده حتى أصبحنا اليوم نفاخر بين الأمم لانتمائنا لهذا الوطن المعطاء الذي تزداد فيه كل يوم صور التلاحم و التضحية و الإباء.

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