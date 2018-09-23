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اللهيبي:  المملكة نالت مراتب الشرف والعزّة بين دول العالم

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اللهيبي:  المملكة نالت مراتب الشرف والعزّة بين دول العالم

اللهيبي:  المملكة نالت مراتب الشرف والعزّة بين دول العالم
http://almnatiq.net/?p=634955
عادل الزهراني - الطائف

هنّأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ومنسوبو ومنسوبات التعليم والشعب والوطن بأكمله بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثامنون الغالية علينا .
وبين اللهيبي ، أن المملكة العربية السعودية نالت مراتب الشرف والعزّة في هذا العالم ولمدة 88 عام منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وقفزت قفزات تاريخية على جميع الأصعدة ، حتى أصبح الوطن مناراً للعالم العربي والإسلامي والدولي ، فتحققت الإنجازات الوطنية في جميع المحافل بسواعد أبنائها وبناتها ، وارتدت هذه البلاد حلّة متجددة مع انطلاق رؤية المملكة 2030، مما جعل بوادرها الإيجابية تبرز جليّاً في التطور والوثبات النوعية حالياً ، بتفاعل جميع شرائح الوطن ، لإكمال مسيرة العطاء والنماء .
وأكد اللهيبي أن قادة هذه البلاد أولوا اهتماماً كبيراً بالتعليم ، من خلال الدعم المادي لجميع المشاريع التعليمية ، والدعم المعنوي والرعاية والعناية للطلاب والطالبات منذ تأسيس الوطن ، وفي مدة 88 عام نشأت أجيال تميزت بالموهبة والعلم والفكر المتزن وفق الشريعة الإسلامية السمحة ، كانت تلك البذور تسقى بالعلم والعمل لرفع راية التوحيد خفّاقة ، حتى وصلنا إلى منصات التميّز في منابر العلم بالعالم ، سواء في التعليم العام أو التعليم العالي .
ورفع اللهيبي أصالة عن نفسه ونيابة عن الأسرة التعليمية بمحافظة الطائف التهنئة الصادقة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع سائلا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة يحفظها الله .

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