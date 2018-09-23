مستشفى الولادة والاطفال بتبوك تتوشح باللون الأخضر في اليوم الوطني

تبوك - عطاالله العمراني

توشحت مستشفى الولادة والاطفال بتبوك باللون الأخضر في حين تزينت أسوارها بالعلم السعودي إحتفاء باليوم الوطني الثامن والثمانين , في صورة ترسم مشاعر الفرح والسعادة وتعبِّرعن الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة ولهذا الوطن الغالي .

وأوضح مدير مستشفى الولادة والاطفال بتبوك حميد بن سليم المقبلي أن مناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة مناسبة عظيمة تحمل ذكرى جميلة نكن لها أصدق معاني الحب والوفاء والاخلاص , ذكرى نستلهم منها الدروس والعبر من سيرة القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي جعل هذه البلاد في مصاف دول العالم الأول في مجالات شتى حتى أصبح الجميع في المملكة العربية السعودية تحت ظل واحد وأسرة واحدة ينعمون بالخير والرخاء وحب الوطن .

فمنذ ان أسس الملك عبدالعزيز هذا الكيان ومن بعده أبناءه الملوك البررة وحتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعجلة التطور مستمرة في كافة الأصعدة ومن بينها الخدمات الصحية , فجاءت رؤية 2030 والتي اعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله لتضع المواطن في محور اهتمام الدولة لخلق مجتمع حيوي إنطلاقاً من حرصهم على صحة وسلامة المواطن .

سائلا الله تعالى ان يحفظ قيادتنا الرشيدة وان يديم على بلادنا امنها ورخائها واستقرارها