“مؤسسة النقد ” تمديد إجازة اليوم الوطني للبنوك ليوم غدٍ

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وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي،أن يوم غدٍ الاثنين 1440/1/14هـ الموافق 2018/9/24م إجازة رسمية لجميع المؤسسات المالية التي تشرف عليها المؤسسة.

وشددت المؤسسة التأكيد على البنوك والمصارف الاستمرار بفتح عدد من الفروع في الأماكن التي تستدعي الحاجة إلى التعامل مع البنوك ومنها المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.