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وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للحقوق: اليوم الوطني هو يوم تحولي دفع بالحياة الى آفاق من الرخاء والكرامة والعزة
http://almnatiq.net/?p=634977
تبوك - علي العميري
رفع وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للحقوق أحمد بن مبروك الحجيلي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين لبلادنا العزيزة.
واشار الحجيلي إلى أن اليوم الوطني لبلادنا هو ذكرى عظيمة لتوحيد بلد وكيان شاسع تحت راية لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو من أهم الذكريات الراسخة في العقول وفي تاريخنا المعاصر لما حواه هذا اليوم التحولي في حياة ابناء الجزيرة العربية من مضامين كبيرة ومعطيات خيرة دفعت بالحياة الى آفاق من الرخاء والكرامة والعزة.
وأكد الحجيلي ،أن ذكرى اليوم الوطني الـ  88 تحل وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة وطنهم ووطننا الغالي ينعم بالأمن والأمان والاستقرار ،وتتجدد الذكرى في كل عام لنستلهم مرحلة التأسيس على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – حيث استطاع أن يؤسس هذه الدولة ويوحد كلمتها لتكون تحت راية واحدة وتحكم بشريعة الله وتسير وفق منهج محدد ورؤية واضحة وشاملة , سار عليها أبناءه البررة من بعده ليكملوا مشوار التطور التنموي الذي تشهده مملكتنا وصولاُ لهذا العهد الزاهر.
وأضاف أن كل مواطن يفاخر بإنجازات وطنه وما حققه من تقدم وتطور في مختلف المجالات حتى أصبحت من أكبر دول العالم تحضراً ونماءً ورخاءً وأمناً.

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