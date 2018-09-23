صورة مسربة تكشف تآمر النظام القطري على القضية الفلسطينية

المناطق - الرياض

كشفت صورة تجمع بين وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن مع الحاخام اليهودي “أفراهام مويال”، حجم التطبيع القطري الإسرائيلي، خاصة أن هذا اللقاء جاء قبل أيام من افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

كما تتنوع أشكال التطبيع القطري مع تل أبيب ما بين استضافة قناة الجزيرة القطرية للمسؤولين الإسرائيليين على رأسهم “أفيخاي أدرعي”، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بجانب التطبيع القطري مع إسرائيل في الرياضة واستضافة الوفود الإسرائيلية الرياضية، بجانب تصريحات حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، عبر قناة فرنسا 24، الذي أكد فيه ترحيب الدوحة بإسرائيل.

وتؤكد الصورة المتداولة متانة العلاقة التي تربط بين الدوحة وتل أبيب، وإلى أي مدى صارت خيانة قطر للقضية الفلسطينية.