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أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم الوطني مساء اليوم بمدينة الملك فيصل الرياضية

أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم الوطني مساء اليوم بمدينة الملك فيصل الرياضية
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جازان - فضة آل عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان‬ ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز ‫بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان‬، مساء اليوم الاحد  احتفال منطقة جازان‬ بمناسبة ⁧‫اليوم الوطني88⁠ ، ⁠‬وأوبريت” #حزم_الحدود_عزم_الصمود‬ ، وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان بالكورنيش الجنوبي .

وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة للاحتفال وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ بأن الحفل يتضمن لوحة وطنية مسجلة من كلمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز ، وغناء الفنان راشد الماجد، وأوبريت وطني يحيه عددا من الفنانيين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية ، وعرضا مرئيا ومشهد عن الحد الجنوبي وستظيء الألعاب النارية سماء المدينة الرياضية ويختتم الحفل الوطني بالعرضة السعودية.

واضاف المديميغ بأن كافة الاستعدادت والتجهيزات أنهيت أمس لإنجاح هذا الحفل بالصورة التي تليق باليوم الوطني وذلك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.
وبين بأن الدعوة عامة وخصصت اللجنة المنظمة مدرجا للعائلات وذلك للحضور والمشاركة بهذه المناسبة الوطنية والغالية على الجميع، سائلا الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

 

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