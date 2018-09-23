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مدير احوال الطائف : اليوم الوطني 88 ذكرى غالية على قلوبنا

مدير احوال الطائف : اليوم الوطني 88 ذكرى غالية على قلوبنا
http://almnatiq.net/?p=635002
الطائف - عادل الزهراني

رفع مدير مكتب الأحوال المدنية بالطائف سعادة الاستاذ فهد بن حمدان السفياني التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهم الله – بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية.

وقال: تعود لنا ذكرى اليوم الوطني في كل عام وهو الأول من الميزان من عام 1351ه- يوماُ محفوراُ في ذاكرة التاريخ منقوشاُ في فكر ووجدان المواطن السعودي وهو يوم توحيد مملكتنا الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الذي وحد البلاد ولم الشمل وأرسى الأمن والاستقرار فعاش شعبه بخير ورخاء حتى يومنا هذا، وإن الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا واجب وطني وفرصة مباركة لنجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة وأن نجدد البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولسمو ولي عهده محمد بن سلمان ال سعود- حفظهما الله – ونتقدم لهم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول ذكرى هذا اليوم المجيد والشكر الجزيل لما تشهده بلادنا الغالية من تطور وتقدم تحقيقًا لرؤية 2030.

وأضاف السفياني بأننا في هذه البلاد الغالية نفخر ونعتز بما وصلت إليه بلادنا من مرتبة متقدمة بين الأمم في جميع المجالات، مما يؤكد مواصلة قيادتنا الحكيمة وشعبنا الكريم لمسيرة الخير والعطاء والبناء والتنمية من اجل خدمة الدين والوطن والمواطن.

و أكد انه وفي هذا المقام لاننسى شهدائنا تغمدهم الله بواسع رحمته الذين ضحوا بأنفسهم للذود عن وطننا الغالي ومقدساته، سائلين المولى العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأن يحفظ ولاة أمرها انه سميع مجيب.

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