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رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ قيادة المملكة باليوم الوطني 88

رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ قيادة المملكة باليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=635007
المناطق - واس

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان باسمه واسم الشعب الباكستاني قيادة المملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى الـ88 لليوم الوطني.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اليوم في إسلام آباد، أن عمران خان عبر عن تهانيه وتمنياته الطيبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وباقي أفراد الأسرة المالكة الكريمة بهذه المناسبة.

وقال عمران خان إن التقدم والتنمية في المملكة العربية السعودية كان قريباً جداً من قلب كل باكستاني الذي يعد استقرار المملكة من قوة الأمة الإسلامية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية وقفت إلى جانب باكستان ومازالت تقف معها في الأوقات الصعبة، وأن باكستان حكومة وشعباً تعترف وتقدر ذلك بقوة.

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