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بدء الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة

بدء الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة
http://almnatiq.net/?p=635014
المناطق - واس

بدأت بالعاصمة الجزائرية اليوم، أعمال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة.
ويبحث الاجتماع الذي يشهد مشاركة 24 دولة نفطية و10 وزراء نفط اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك”.
وأكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” محمد سنوسي باركيندو لدى افتتاحه أعمال الاجتماع أن الجهود المبذولة من طرف الدول الأعضاء وغير الأعضاء في “أوبك” مكنت من إعادة الاستقرار للسوق والذي كان يعرف قبل 2016 تقهقراً من حيث الأسعار، داعياً إلى مواصلة الحوار حول تقلبات السوق من اجل الحفاظ على توازنه.
وقال الأمين العام للأوبك أن الجهود الشجاعة التي بذلها الجميع ستكون فاصلاً في تاريخ الصناعة البترولية ونقطة حاسمة في تاريخ الدول المنتجة للنفط ، داعياً الى الاستمرار في ترقية عملية تبادل المعلومات ومواصلة الحوار حول تقلبات السوق من أجل الحفاظ على توازنه .
وأشار إلى أن دول “الاوبك” وخارجها تواجه عدة تحديات في هذا المجال وان المنظمة تحمل إرادة مشتركة للعمل من اجل تفعيل سوق جيد وستواصل الحوار وتبني الجسور بين الصناعة والانتاج وبين البلدان المنتجة وغير المنتجة من أجل تلبية حاجيات المستهلكين بشكل مؤمن.

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