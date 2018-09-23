تمديد إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص إلى الإثنين

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أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم الأحد، تمديد إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص، ليوم واحد لتشمل الإثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، تنفيذًا للأمر الملكي الكريم.

وقال وزير العمل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، إن الأمر الملكي يشمل أيضًا العاملين في القطاع الخاص.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الإثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر 2018م.