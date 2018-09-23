احدث الأخبار

تزيين 88 دورية لشرطة أبوظبي احتفاء باليوم الوطني للمملكة
أبرز المواد
 منسوبو جمعية الكشافة يهنئون الوطن وقادته باليوم الوطني
أبرز المواد
 تمديد إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص إلى الإثنين
أبرز المواد
 مدير جامعة الباحة : نستجلي في هذا اليوم مقدار التضحيات الجليلة التي قامت على سواعد المؤسِّس العظيم
أبرز المواد
 بدء الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة
أبرز المواد
 لكشف سلوكيات إيران الخبيثة في المنطقة .. ترمب يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ قيادة المملكة باليوم الوطني 88
أبرز المواد
 مدير احوال الطائف : اليوم الوطني 88 ذكرى غالية على قلوبنا
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم الوطني مساء اليوم بمدينة الملك فيصل الرياضية
أبرز المواد
 الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تباشر إسدال ثوب الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 د التويجري: ملحمة توحيد المملكة ستظل راسخة في أذهان الأجيال
أبرز المواد
 المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة تبوك : نعيش في ازهى العصور وبما نشاهده من تطور ونهضة
أبرز المواد
تزيين 88 دورية لشرطة أبوظبي احتفاء باليوم الوطني للمملكة

تزيين 88 دورية لشرطة أبوظبي احتفاء باليوم الوطني للمملكة

أبرز المواد
منسوبو جمعية الكشافة يهنئون الوطن وقادته باليوم الوطني

منسوبو جمعية الكشافة يهنئون الوطن وقادته باليوم الوطني

أبرز المواد
تمديد إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص إلى الإثنين

تمديد إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص إلى الإثنين

أبرز المواد
مدير جامعة الباحة : نستجلي في هذا اليوم مقدار التضحيات الجليلة التي قامت على سواعد المؤسِّس العظيم

مدير جامعة الباحة : نستجلي في هذا اليوم مقدار التضحيات الجليلة التي قامت على سواعد المؤسِّس العظيم

أبرز المواد

تمديد إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص إلى الإثنين

تمديد إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص إلى الإثنين
http://almnatiq.net/?p=635020
المناطق - متابعات

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم الأحد، تمديد إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص، ليوم واحد لتشمل الإثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، تنفيذًا للأمر الملكي الكريم.

وقال وزير العمل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، إن الأمر الملكي يشمل أيضًا العاملين في القطاع الخاص.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الإثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر 2018م.

روابط ذات صلة

تزيين 88 دورية لشرطة أبوظبي احتفاء باليوم الوطني للمملكة

تزيين 88 دورية لشرطة أبوظبي احتفاء باليوم الوطني للمملكة
منسوبو جمعية الكشافة يهنئون الوطن وقادته باليوم الوطني

منسوبو جمعية الكشافة يهنئون الوطن وقادته باليوم الوطني
مدير جامعة الباحة : نستجلي في هذا اليوم مقدار التضحيات الجليلة التي قامت على سواعد المؤسِّس العظيم

مدير جامعة الباحة : نستجلي في هذا اليوم مقدار التضحيات الجليلة التي قامت على سواعد المؤسِّس العظيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*