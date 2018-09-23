منسوبو جمعية الكشافة يهنئون الوطن وقادته باليوم الوطني

الرياض - مبارك الدوسري

رفع منسوبي أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي بمناسبة حلول اليوم الوطني المجيد الــ 88 للمملكة مؤكدين على أهميتها كمناسبة تاريخية بطولية في مسيرة المملكة المباركة التي حققت الكثير من المنجزات التنموية في شتى المجالات في فترة وجيزة تعكس مدى حكمة وحنكة سياسة القيادة فيها ،حيث هنأ الدكتور عبدا لله بن سليمان الفهد نائب رئيس الجمعية الجميع بهذه المناسبة وقال أن ذكرى اليوم الوطني عزيزة على كل مواطن على ثرى هذه البلاد ، ذكرى تلك الوحدة التي تجسدت حية في ارض الجزيرة العربية ، مهد العروبة والإسلام ، حينما جسدها الصقر عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي سطر صفحات مضيئة في تاريخ هذه البلاد وأقام دولة تحكم بكتاب الله العلي القدير وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم دون أن تغفل مقومات العصر والاهتمام بكافة الخدمات وفق أسس اقتصادية متينة لتوفير الرفاهية لمواطنيها ومن سكن على أراضيها ، مؤكداً أن اليوم الوطني أصبح مناسبة تشعل في أبناء المملكة قناديل الفرح الذي يستمدونه من قوة انتمائهم لهذا الوطن الغالي ومناسبة ترسخ في الأجيال القادمة المعاني السامية في أهمية الحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي تحققت لبلادنا عبر 88 عاماً من مسيرة الخير والاستقرار والرخاء والازدهار .

ومن جانبه قدم الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالجمعية صالح بن رجاء الحربي نيابة عن كافة الكشافة والقادة خالص التهاني والتبريكات للقيادة وقال : انه في مثل هذا اليوم تحل الذكرى الثامنة والثمانين ليومنا الوطني المجيد حيث سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبدا لعزيز بن عبدا لرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ثمان وثمانون عاماً – تواصلت مسيرة حكيمة – جددت التوحيد ، وحققت الوئام ، وأعادت للأرض السلام ، انجازات طيبة على أرض طيبة وضع لبناتها الأولى الملك عبدا لعزيز – يرحمه الله – منطلقاً من أساس متين قام على صفاء الإسلام ، وانطلق سعياً للنماء والرخاء والسلام وعلى ذات الأساس المتين واصل الأبناء مسيرة الوفاء متقدة تستمد جذوتها من إخلاص المؤسس لبناء دولة عصرية إسلامية .

من جهته بارك الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية سعيد بن محمد ابودهش لحكومة وشعب المملكة بهذه المناسبة واعتبرها مناسبة تاريخية هامة من خلالها نستذكر بكل فخر واعتزاز مؤسس وباني هذا الكيان الشامخ وقال أنهم في جمعية الكشافة سعادتهم غامرة بحلول الذكرى الثامنة والثمانون لتوحيد المملكة ، ذكرى اليوم الوطني الخالدة التي نتذكر فيها كل عام جهود الملك المؤسس جلالة الملك عبدا لعزيز بن عبدا لرحمن – طيب الله ثراه- في بناء هذه الدولة المترامية الأطراف التي جمعت القلوب تحكم بالشرع الحنيف وتتسلق هامات المجد عاماً بعد عام.

وقال مفوض العلاقات العامة بالجمعية سالم بن عوض آل مهنا أن يومنا الوطني يمضي بنا ليرسي قواعد الشموخ ، عاماً بعد عام ، ويؤكد فينا القيم والأصالة على الدوام ، ويجسد بناء الوطن والإنسان على مر الأزمان ، تتجدد تلك الذكرى الغالية فنستذكر بكل الفخر والاعتزاز ذلك الحدث العظيم وتلك الملحمة الخالدة التي صنعها البطل عبدا لعزيز بن عبدا لرحمن – طيب الله ثراه – بعد أن قاد رحلة نضال وكفاح جمع فيها أجزاء الوطن المتناثرة ووحد البلاد وصنع مملكة الإنسانية على مبادئ القران الكريم والسنة النبوية الشريفة .

وأعرب مفوض خدمة وتنمية المجتمع الدكتور غانم بن سعد الغانم عن سعادته البالغة بذكرى اليوم الوطني وقال أن احتفاء الجمعية بهذه المناسبة هي وقفة للتأمل في ما صنعه المؤسس عبدالعزيز بن عبدا لرحمن ، وللتأمل فيما أنجزته المملكة التي تعيش اليوم حاضرا مشرقاً ومزدهرا في كافة المجالات وفي مختلف جوانب الحياة حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة وقال انها مناسبة لتهنئة القيادة الرشيدة سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه وان يديم عليها دينها وأمنها وأن يفيض عليها من خيراته ونعمه .

وهنأ مفوض العلاقات الخارجية الدكتور حمد بن عبدالرحمن اليحيي الوطن بتلك المناسبة التي اعتبرها مناسبة غالية وعزيزة منوهاً بمسيرة الانجازات التنموية العملاقة التي حققتها المملكة في كافة المجالات ومؤكداً أن البلاد قد خطت خطوات واسعة ومتقدمة في مسيرة البناء بإقامتها للعديد من المشاريع الضخمة والرائدة عبر المدن الصناعية والمنشآت المختلفة لكافة القطاعات وقالوا أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعزز حب الانتماء لدى الناشئة ويغرس فيهم حب المحافظة على المنجزات وتقدير أهميتها.

وأوضح مفوض الاعلام بالجمعية عبدالله بن محمد المنصور أن الجمعية كسائر قطاعات الدولة تحتفي سنوياً بهذه المناسبة لكي تعرف الأجيال الحديثة حقيقة ما أنجزه الملك عبدالعزيز من مشروع وحدوي تجسد في تأسيس المملكة العربية السعودية ، وليدركوا حجم التضحية التي بذلها المؤسس ورجاله نحو لم شمل ونبذ الفرقة والشتات ودعم ركائز وحدة الأمة التي استشرف مستقبلها ببعد نظرة وثاقب بصيرته مستعيناً في ذلك بخالقه ثم بنبل هدفه وسواعد الرجال المخلصين معه.

فيما اشار مفوض تنمية المراحل عبدالله بن صالح الخضير الى أن اليوم الوطني يحمل في مضمونه رسائل وطنية تحكي قصة المواطنة الصالحة تمتزج فيها مشاعر الولاء والوفاء لولاة الأمر حفظهم الله وقال أنهم في جمعية الكشافة وهم يحتفلون بهذه المناسبة يعكسون صورة مشرفة تجسد أروع صور التلاحم والوفاء بين القيادة والشعب سائلا الله أن يحفظ قيادتنا ووطننا وان تعود علينا هذه الأيام المباركة بالخير والنماء .

وأكد مفوض رسل السلام بالجمعية جميل محمد فلاته أن اليوم الوطني يمضي بنا ليرسي قواعد الشموخ ، عاماً بعد عام ، ويؤكد فينا القيم والأصالة على الدوام ، ويجسد بناء الوطن والإنسان على مر الأزمان ، تتجدد تلك الذكرى الغالية فنستذكر بكل الفخر والاعتزاز ذلك الحدث العظيم وتلك الملحمة الخالدة التي صنعها البطل عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – بعد أن قاد رحلة نضال وكفاح جمع فيها أجزاء الوطن المتناثرة ووحد البلاد وصنع مملكة الإنسانية على مبادئ القران الكريم والسنة النبوية الشريفة .

وأكد مفوض الرواد بالجمعية الأستاذ زيد بن سيف البتال أن هذه المناسبة لها مكانة وأهمية في قلوب كل مواطني هذه البلاد المباركة التي يعيشونها كل عام يستذكرون من خلالها ملحمة البناء والتوحيد التي قادها المؤسس عبدالعزيز بن عبدا لرحمن ويجددون فيها الولاء والعطاء لبلد قدم ومازال يقدم الكثير لأبنائه ، وقال أنها فرصة أن يقدم باسم رواد الحركة الكشفية في المملكة التهنئة للوطن وقادته بهذه المناسبة المباركة .