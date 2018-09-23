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تزيين 88 دورية لشرطة أبوظبي احتفاء باليوم الوطني للمملكة

تزيين 88 دورية لشرطة أبوظبي احتفاء باليوم الوطني للمملكة
http://almnatiq.net/?p=635026
المناطق - واس

قامت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتزيين 88 من دورياتها الشرطية والمرورية في مدن أبوظبي والعين والظفرة بأعلام الامارات والسعودية وشعار “معا أبدا” احتفاءً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ” 88 ” للمملكة.
وثمن القائد العام لشرطة أبوظبي معالي اللواء محمد خلفان الرميثي عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين التي تعد نموذجا رائدًا في العلاقات الدولية ، عبر توحد الرؤى والآراء المشتركة ، واستنادها إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة.
وقدمت شرطة أبوظبي التهنئة إلى المملكة شعبًا وقيادة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة, متمنية دوام التقدم والازدهار في مسيرة البناء والتنمية.

 

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