الضباح: اليوم الوطني ذكرى لقراءة سجل ملحمة بطولية ومنجزات حضارية

رفع الإعلامي وعضو هيئة الصحفيين سلمان بن إبراهيم الضباح أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولولي عهد الأمين صاحب المو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 .

وقال بهذه المناسبة الغالية: تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر 2018 بيومها الوطني الـ88 ، ويستذكر فيه أبناء المملكة هذه الذكرى المشرقة باعتزاز وتقدير للملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ في شكر للنعمة والدعاء لمن عمل على تحققها في هذه البلاد مترامية الأطراف ولمواطنيها فكان الخير الكثير بوحدة أصيلة حققت الأمن والأمان بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهاده وعمله الدؤوب برفقة رجال أوفياء مخلصون ، فكانت أمناً وأماناً وبناءً ورخاءً واستقراراً.

وأضاف .. أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة تُعد مناسبة غالية ودعوة لقراءة سجل ملحمة بطولية ومنجزات حضارية فريدة ، والشواهد الكبيرة والعطاء المتواصل لأبناء هذا البلد المعطاء ، جيلاً بعد جيل بدءاً من مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومروراً بأبنائه البررة من بعده حتى هذا العهد الميمون عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ الذي بلغ فيه الإنجاز أعلى مراتبه.

وقال الضباح : تحلُّ الذكرى العطرة والمملكة العربية السعودية ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، لا تألُ جهداً في رفعة الوطن والمواطن ، والارتقاء بأبنائها ومقدراتها ومكتسباتها لضمان عيش كريم لكل فرد على أرض الوطن ، في ظل حراك وطني واسع وإصلاحات شاملة تشهدها المملكة تتجلى في رؤية السعودية المستقبلية 2030 ، وما تبعها من خطوات عملية تبلورت في برنامج التحول الوطني 2020 ، رغم التداعيات السياسية والأمنية والظروف والتحديات والأزمات والتعقيدات الصعبة في عالم يموج بالتجاذبات ، حيث تحل الذكرى حاملة معها منجزات وطنية كبرى وتطلعات نحو المستقل المشرق ، بقيادة ربان السفينة وقائدها المحنّك الذي استطاع في خضم هذه الصراعات والحروب التي يشهدها العالم أن يحصن وطنه وشعبه ، وأن يضرب بيد من حديد رؤوس الفتن ويقف لها بالمرصاد فتستمر السفينة في رحلتها تسابق الزمن نحو غدٍ مشرق إن شاء الله.

وأشار أن ذكرى اليوم الوطني تأتي في ظل تطور هائل تشهده المملكة بعد 88 عاماً من عمر الدولة ، شمل كافة نواحي الحياة واحتلت المملكة عبرها مكاناً بارزاً على خريطة دول القرار عربياً وإسلامياً وعالمياً ، وتشهد المملكة المزيد من المنجزات التنموية العملاقة في مختلف القطاعات ، حيث يأتي الاحتفال هذا العام بذكرى اليوم الوطني بعد أن حققت المملكة نجاحاً باهراً في تنظيماً محترفاً لموسم الحج وخلوه من أي أحداث أمنية أو أمراض رغم المحيط الإقليمي المتوتر وتربص بعض الدول لإحراج السعودية دولياً من خلال تعكير صفو وسلامة الحجاج ، ما يعتبر أحدث وأضخم إنجاز يضاف إلى إنجازات القيادة السياسية والأمنية ، حفاظاً على هوية وسيادة ووحدة وقيمة وطن شرفه الله بالحرمين الشريفين ليكون موئلاً للإسلام ، ومحط أفئدة ملايين المسلمين.

وقال: في مثل هذا اليوم يستذكر السعوديون قيادةً وشعباً تاريخ المملكة المجيد والإنجازات العظيمة التي تحققت منذ التأسيس ، حيث شهد توحيد السعودية ملحمة تمكن فيها الملك عبدالعزيز من جمع قلوب وعقول أبناء وطنه على هدف واعد نبيل جعلهم يسابقون ظروف الزمان والمكان ويسعون لإرساء قواعد وأسس راسخة لهذا البنيان الشامخ ، الذي وإن كان من حق كل سعودي اليوم أن يرفع رأسه فرحًا ببلوغ وطنه يومه الوطني الثامن والثمانين ، مفتخرًا بما تحقق من إنجازات ومشاريع تنموية عملاقة ، فمن حق وطن العطاء علينا أن نحافظ على ما قدمه لنا من نعم ومكتسبات يحسدنا عليها كثيرون في عالم متغير وظروف دولية صعبة ، انهارت بفعل وطأتها كثير من الدول ، ودفعت ثمنها فادحًا العديد من الشعوب ، ومن حقه علينا أيضًا ألا نقف عند الشائعات الهدامة ، ويجب مقابلة ذلك العطاء بالوفاء ، فحمايته ومحاربة كل ما من شأنه الإخلال بأمنه وأمانه واستقراره ، لأنه أمانة في أعناقنا جميعاً.

وبين إن يومنا الوطني الثامن والثمانين مناسبة تتلاقى فيها الطموحات والآمال لتشكل وطناً تتجدد فيه الذكريات والتطلعات ، فلنضع أيادينا في أيادي كل مسؤول عن بناء صرحنا الشامخ ولنقف جميعاً خلف قيادتنا التي أثبتت صدق نواياها وعظيم أفعالها ، نشد من أزرهم ونكون خير عون لهم بالقول والفعل لنعبر تلك الأمواج المتلاطمة من حولنا حتى تستمر سفينة الوطن في تحقيق الاستقرار والازدهار الذي بات سمة المملكة العربية السعودية الفريد.

وفي الختام سأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الحكيمة وأن ينصر جنودنا البواسل بالحد الجنوبي وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء .. وحفظ الله الوطن وأدام عليه العزة والرفعة في ظل قيادته الحكيمة.