محافظ الريث : يحق لنا أن نرفع رؤسنا فخرا بهذا الوطن وقادته

جازان - فضة آل عطيف

وصف محافظ الريث أحمد أبو قرن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بالمناسبة المميّزة المحفورة في الذاكرة والوجدان، هذا اليوم الّذي تحقّق فيه التكامل والوحدة، وأزيلت الفرقة والتفكك، هو اليوم الّذي يشهد له التاريخ بمدى التطوّر والازادهار الّذي حصل.

وقال أن هذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء

واضاف لا نملك إلا أن نرفع أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الامير محمد بن سلمان والى سمو امير منطقة جازان الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز والى سمو نائب امير منطقة جازان الامير محمد بن عبدالعزيز حفظهم الله لنا ذخراً وأعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، ودام عزك ياوطن