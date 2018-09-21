ثقافة وفنون المدينة تواكب العلا بـرؤية مستقبلية

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اقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة ممثلة بالمنتدى الثقافي محاضرة تحمل أربعة محاور تطويرية وريادية جاءت برؤية المملكة 2030م، تحت عنوان “العلا آثار وتاريخ وعراقة ومستقبل سياحي واعد” قدمتها الدكتورة رحمة السناني استاذ مشارك في تاريخ الجزيرة العربية بجامعة طيبة في قاعة العرض المرئية بسكة الحجاز .

حيث تم استعراض اهم المقومات التي تتمتع بها منطقة العلا خاصة بعد تأسيس هيئة ملكية للمنطقة، كما تم استعراض عدد من الصور الاثرية والتاريخية التي اصبحت جاذبة للسياحة العالمية والمحلية .

حيث أكدت الدكتورة رحمة السناني خلال المحاضرة بان دعم القطاع السياحي يمكن الشباب من إبراز ثقافاتهم وتحفيزهم رياديا ومعنويا ، اضافة الى ضخ المزيد من فرص العمل السياحية في المنطقة، موضحة بان منطقة العلا تتمع بآثار تاريخية خلفها الانسان والبعض منها وجد جراء العوامل الطبيعية التضاريس والمناخ.

من جانبها اشارت رئيسة المنتدى الثقافي بفنون المدينة فاطمة المطيري بأن الجمعية تولي اهتماما ً كبيرا ً للجوانب الثقافية، وتسعى جاهدة في استقطاب المثقفين من أبناء المدينة ، مشيرةً الى ان المنتدى يتمتع بتخصصات ثقافية وأدبية وتاريخية بمختلف المواد والمحتويات.