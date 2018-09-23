وزراء وسياسيون وبرلمانيون تونسيون يثمنون عالياً إنجازات المملكة على كل الصعد

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ثمن وزراء وسياسيون وبرلمانيون تونسيون عالياً إنجازات المملكة الكبيرة على كل الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ، في ظل الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

وأعربوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة، عن فخرهم واعتزازهم بما وصلت إليه المملكة من رقي ومكانة عالمية تعد فخراً لكل العالم العربي والإسلامي.

ورفع معالي وزير أملاك الدولة التونسي مبروك كورشيد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، مشيراً إلى أن اليوم الوطني للمملكة يمثل فرصة لكل مواطن عربي للتأمل فيما تزخر به بلاد الحرمين الشريفين من نهضة وإنجازات متتالية ومستمرة بفضل القيادة الرشيدة والجهود المتواصلة للنهوض بمختلف قطاعات الدولة والاستثمار في المواطن من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

وبين معاليه أن المملكة باتت تعيش اليوم عهدًا استثنائيًا وفق تطلعات رؤية المملكة 2030 التي رسمت خارطة طريق لنهضة تنموية شاملة لجميع مناحي الحياة وتطوير الفرد والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني وتنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لشعب وقيادة المملكة .

من جانبه، أكد معالي الوزير التونسي ممثل رئيس الجمهورية الأزهر القروي الشابي أنه يليق بالمملكة الإحتفال والفخر بما أنجزته وبما قدمته لشعبها وللدول الأخرى من مساعدات على جميع المستويات، مشيراً إلى أن ما يربط المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية من علاقات متميزة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي، إنما يعبِّر عن التجسيد الحقيقي لمعنى الأخوة، وهو ما أكدته الكثير من المواقف المتبادلة بين البلدين خلال فترات تاريخية مختلفة .

وشدد على أن مستقبل المملكة يبشر بالخير من خلال رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع استثمارات البلد وتحويله من بلد مستهلك إلى بلد صناعي ليكون بذلك في مصاف الدول المتقدمة، مشيداً على صعيد آخر بوقوف المملكة في خدمة القضايا والمصالح الإسلامية والجهود التي تبذلها في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين ودعم القضايا الإسلامية.

بدورها، أشادت النائبة في مجلس نواب الشعب التونسي يمينة الزغلامي بالنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية والعصر الذهبي الذي تمر به، مشيرة إلى أن المكانة المرموقة على الصعيد العالمي التي تتبوأها المملكة اليوم هي ثمرة كفاح ومثابرة من قبل حكومات رشيدة تعاقبت على المملكة منذ عهد التأسيس إلى يومنا هذا ، حيث تظهر بصمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ جلية في ازدهار المملكة ورخاءها.

ونوهت الزغلامي في السياق بالمكانة الرائدة والمتميزة التي تتبوأها المرأة السعودية اليوم والخطوات التي تطمح لقطعها من اجل مزيد الارتقاء والتطور والتميز .

وفي ذات السياق، أشاد النائب نور الدين البحيري بما بلغته المملكة من مراتب متقدمة في عدد كبير من القطاعات الواعدة ما جعلها ترقى الى مصاف الدول المتقدمة، راجياً للمملكة قيادة وشعباً مزيد من النجاح والتقدم لخدمة الأمتين العربية والإسلامية ومن اجل ان تحظى المملكة بموقعها الطبيعي كقاطرة للأمة جمعاء من اجل الخير والصلاح.

وثمن رئيس حزب المبادرة كمال مرجان متانة العلاقات التي تربط المملكة بشقيقتها تونس وعراقتها، مستذكراً المواقف الشهمة للمملكة تجاه تونس في نضالها ضد المستعمر وما قدمته حينها من دعم معنوي ومادي ساهم في دعم الحركة الوطنية في نضالها من أجل نيل الاستقلال.

وتابع مرجان أنه ” منذ ذلك الحين تواصلت العلاقات الطيبة في التعمق، وأزدهرت علاقات التعاون في مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتمتنت العلاقات الأخوية من جهة وساعدت الاقتصاد التونسي على النهوض من جهة أخرى ” .

إلى ذلك توقف المستشار الأول للأمن القومي لدى الرئيس التونسي اللواء كمال العكروت عند النهضة التي تشهدها المملكة وخاصة ما بذلته من جهود للدفاع عن الأمن القومي الاستراتيجي للمنطقة العربية ضد مختلف الأطماع والمخططات، مثمناً التضحيات الجسام التي بذلتها المملكة في سبيل التصدي للمؤامرات الإقليمية والدولية ضد مدخرات الأمة العربية والإسلامية.

وأشاد العكروت بالسياسة الخارجية التي تنتهجها المملكة والتي تتميز بالحزم والعزم في مختلف قضايا الأمة العربية والإسلامية، وكذلك الحرب على الإرهاب ومساعدة الدول الصديقة والشقيقة على الاستقرار والدفاع عن الشرعية .

كما رفعت رئيسة بلدية مدينة تونس سعاد عبد الرحيم تهانيها للمملكة قيادة وشعباً بمناسبة الذكرى الـ 88 لليوم الوطني، مؤكدة أن ما تعيشه المملكة اليوم من إزدهار شمل جميع مرافق الحياة ما هو الا دليل قطعي على نجاح سياسية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

ونوهت عبد الرحيم بما بلغته العلاقات التونسية السعودية من مستوى متطور ومتقدم شمل مجالات عدة، مبرزة الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لتونس في مختلف مشاريعها .