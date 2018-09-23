الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يكرم رواد الإعلام الرياضي السعودي ويمنحهم عضوية فخرية مدى الحياة

المناطق - واس

كرم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عدداً من رواد الإعلام الرياضي السعودي الذين قدموا خدمات جليلة للإعلام السعودي و الآسيوي والدولي، وهم الأستاذ منصور الخضيري والأستاذ علي داود والأستاذ محمد رمضان والأستاذ عبدالعزيز الشرقي حيث قدم لهم اتحاد الإعلام الرياضي عضوية فخرية في الاتحاد مدى الحياة .

جاء ذلك في ختام أعمال (الكونغرس الآسيوي) للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في محافظة جدة بحضور أكثر من 75 عضوا يمثلون أعضاء اتحادات الصحافة الرياضية في القارة الآسيوية والعالمية.

وشهد برنامج اليوم الأخير من الكونجرس الآسيوي استعراض تقارير العمل ومناقشة عدد من القرارات والموضوعات حيث تم إقرار بعض التوصيات المرفوعة من المكتب التنفيذي، وفي ختام الكونغرس كرم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عدد من الحضور والمشاركين في الكونغرس الآسيوي للصحافة الرياضية، كما تم تسليم علم المؤتمر للمكتب التنفيذي لعدم الاتفاق على الدولة المستضيفة للكونغرس القادم.

من جهته عبر رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية السيد جياني ميرلو عن سعادته بما تشهده الرياضة بشكل عام والإعلام الرياضي على وجه الخصوص من تطور ونهضة كبيرة في المملكة، وظهر ذلك جلياً في التنظيم الرائع لأعمال الكونغرس الآسيوي الذي أقيم على أكمل وجه وأفضل تنظيم.

كما أكد رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الأستاذ سطام السهلي نجاح الكونغرس الآسيوي الذي نظمته المملكة العربية السعودية في محافظة جدة, مقدمآ الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ والقائمين على الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على التنظيم الرائع غير المسبوق لاجتماعات الكونغرس وعلى الحفاوة وحسن الضيافة.