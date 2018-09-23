مجلس التنمية السياحية بنجران يطلق فعاليات المهرجان الوطني للسياحة والتراث

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يطلق مجلس التنمية السياحية بمنطقة نجران ممثلا في فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبمشاركة أمانة منطقة نجران وبمتابعة اعضاء مجلس التنمية السياحية مهرجان “نجران الوطني للسياحة والتراث”، بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة بقصر الامارة التاريخي بحي أبالسعود، يوم يوم الاثنين ١٢ محرم ١٤٤٠

وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح

، أن المهرجان يشمل العديد من الفعاليات والمعارض التي من أبرزها معرض الصور التاريخية ومعرض نهضة وطن ومعرض للأسر المنتجة والحرف اليدوية ، كما يتضمن أوبريتا وطنيا ، وفنون شعبية متنوعة ومسرح للطفل والإسرة ومسابقات وطنية بالإضافة لعرض لوحة شهداء الوطن

وأضاف آل مريح أن المهرجان يستمر لمدة يومين بساحات القصر التاريخي بحي أبا السعود بمدينة نجران مشيرا بأن هذه الفعاليات تستهدف كافة شرائح المجتمع في الاحتفاء باليوم الوطني الثامن والثمانون لترسيخ حب هذا الكيان العظيم وقيادته الحكيمة