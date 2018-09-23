أمانة نجران تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني٨٨

المناطق - نجران

وأكد أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان حرص الأمانة على مشاركة المواطنين والمقيمين الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية ،حيث أعدت حزمة من الفعاليات والبرامج المنوعة .

من جهته أوضح المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أن الأمانة خصصت مسرح النافورة التفاعلية بحي الفهد لإقامة الفعاليات بالإضافة إلى إقامة معرض للصور ضمن فعاليات المهرجان الوطني الذي سيقام أمام قصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود .

وأشار أن الأمانة عملت على تجميل أعمدة الإنارة في الشوارع والطرقات والجسور Image

بالأعلام, وتفعيل الشاشات الإلكترونية, وتهيئة الحدائق العامة،فيما ستنظم البلديات المرتبطة بالأمانة فعاليات مماثلة بمشاركة الجهات الحكومية .

