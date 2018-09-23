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ابتكار ثوري .. جهاز جديد يمكنه “تحميل” المعلومات لدماغك

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ابتكار ثوري .. جهاز جديد يمكنه “تحميل” المعلومات لدماغك

ابتكار ثوري .. جهاز جديد يمكنه “تحميل” المعلومات لدماغك
http://almnatiq.net/?p=635101
المناطق - وكالات

على غرار الفيلم الأميركي الشهير “ماتريكس”، قال باحثون إنهم طورا جهاز محاكاة يمكنه تحميل المعلومات و”إدخالها” مباشرة إلى دماغ الشخص، وتعليمه مهارات جديدة في فترة زمنية قصيرة.

ويعتقد الباحثون أن الجهاز الجديد يمكن أن يكون بمثابة الخطوات الأولى في تطوير البرمجيات المتقدمة، التي ستجعل التعلم الفوري على طريقة “ماتريكس” حقيقة واقعية، وفقا لصحيفة “تلغراف” البريطانية.

ويرى العلماء أن الشخص يمكنه تعلم رياضة “الكونغ فو” في ثوان بعد أن يتم تحميل ملف اللعبة مباشرة إلى دماغه، على غرار ما حدث في فيلم هوليوود لبطله “نيو” الذي يؤديه الممثل كيانو ريفز.

وذكر العلماء، في الدراسة التي نشرتها دورية فرونتيرز في علم الأعصاب البشرية، أنهم درسوا الإشارات الكهربائية في الدماغ وكيفية تغذية البيانات إلى المخ البشري.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص، الذين تلقوا تحفيزا للمخ استطاعوا تحسين قدراتهم على القيادة وتعلموا المهمة بنسبة 33 بالمئة أفضل من الذين لم يخضعوا لجلسة العلاج.

وفي تجربة أخرى، قام الباحثون بتحليل الإشارات الصادرة من دماغ أحد الطيارين بعد تغذيتها بمعلومات عن طريق خوذات رأس كهربائية، ليرتفع أداء الطيارين المبتدئين بعد التجربة، ويظهروا تقدما واضحا في قدراتهم على قيادة جهاز محاكاة الطيران.

ويرى العلماء أن هذه النتائج تفتح بابا جديدا في مستقبل التعليم والتعلم.

من جانبه، أوضح رئيس فريق الباحثين، ماثيو فيليبس، أن “النظام الجديد هو الأول من نوعه، وهو جهاز تحفيز دماغي”، مضيفا: “أعلم أن الأمر يبدو خيالا علميا، لكنه مبني على قواعد علمية”.

وتابع: “عند تعلم الإنسان شيئا جديدا يتغير دماغه، وهو ما يسمى بالمرونة العصبية، وتتركز وظيفة الذاكرة والكلام في جزء معين من الدماغ لا يتعدى حجمه إصبع الخنصر، وما يفعله نظامنا الجديد هو رصد هذه التغيرات وتخزينها وإعادة توجيهها”.

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