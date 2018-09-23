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طيران الأمن يتابع احتفالات اليوم الوطني جواً ويسهم في التقاط الصور جواً للإعلاميين

طيران الأمن يتابع احتفالات اليوم الوطني جواً ويسهم في التقاط الصور جواً للإعلاميين
http://almnatiq.net/?p=635110
المناطق - واس

جهزت القيادة العامة لطيران الأمن إمكاناتها كافة في سماء المملكة لاحتفالها باليوم الوطني الـ 88 وذلك ضمن خطة أعدتها بالتنسيق مع بقية القطاعات والأجهزة الحكومية.
ونفّذ طيران الأمن يومي السبت والأحد عدة طلعات جوية متواصلة لمتابعة أماكن الاحتفالات جواً وسط تكامل وتناغم وتنسيق عالٍ مع الجهات الأمنية والخدمية والجهات المنظمة للاحتفالات في اليوم الوطني.

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