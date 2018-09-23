“داعش” يبث تسجيلا يظهر مسلحين يزعم أنهم بصدد تنفيذ هجوم الأحواز

المناطق - وكالات

بث تنظيم “داعش” تسجيل فيديو من شأنه إثبات وقوف عناصره وراء الهجوم الدامي في مدينة الأهواز الإيرانية.

وأفادت “رويترز” بأن الفيديو الذي نشره موقع “أعماق” الإخباري التابع للتنظيم يظهر ثلاثة رجال يستقلون سيارة، وأشار التنظيم إلى أنهم يستعدون لمهاجمة العرض العسكري في الأهواز.

وفي التسجيل، يتحادث اثنان من الرجال الثلاثة باللغة العربية حول موضوع “الجهاد”، فيما يتحدث الثالث بالفارسية، قائلا إن هدف الهجوم هو عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وخلف الهجوم بالأسلحة النارية، الذي استهدف، السبت، العرض العسكري في مدينة الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان (جنوب فرب إيران) حوالي 25 قتيلا وعشرات الجرحى. وسبق أن أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم.

واتهمت طهران الولايات المتحدة وإسرائيل و”حلفاء أمريكا” في المنطقة بالوقوف وراء الهجوم.