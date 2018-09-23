الإسكان: سنحقق مع الموظف الذي أفاد بعدم استحقاق مستفيد في الطائف

المناطق - الرياض

ردّت وزارة الإسكان اليوم (الأحد) على مقطع فيديو جرى تداوله لأحد مستفيدي إسكان الطائف يتحدث فيه عن إسقاط المتقاعدين من خدمات “سكني”.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، سيف السويلم، أن برنامج سكني يقدم خدماته وخياراته السكنية لكافة المواطنين، بما في ذلك المتقاعدون والقريبون من التقاعد.

ونوّه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أكدت على توفير كافة الخيارات والبرامج السكنية لجميع فئات المجتمع، بما فيها فئة المتقاعدين، فهي من أهم الفئات التي نحرص على توفير التسهيلات والحلول المناسبة لها لتملك المسكن الملائم.

وشدّد على أنه لا يمكن إسقاط حق أي مواطن مستحق للدعم السكني، وستتحقق الوزارة من تفاصيل الموضوع لاتخاذ الإجراء اللازم مع الموظف الذي أفاد بعدم استحقاق المواطن صاحب المقطع المتداول.