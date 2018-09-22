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بلدية محايل تكمل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني .

بلدية محايل تكمل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني .
http://almnatiq.net/?p=635129
المناطق - محايل عسير

أكملت بلدية محافظة محايل استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ 88 . والذي سيقام مساء الأربعاء المقبل بمقر مسرح حديقة الملك سلمان جنوب المحافظة .
وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن البلدية والمجلس البلدي سينظمان حفل وفعاليات اليوم الوطني بحضور المحافظ محمد بن ناصر بن لبده وأفاد أن الحفل يتضمن مسيرة للخيالة ، معرض للفنون التشكيلية والرسم الحر(نساء ) ، معرض لنادي تهامة الضوئي ، مشاركة وطنية من عيادة المهيدب ، إستعراض للدراجات النارية ، حفل خطابي ، قصيدة وطنية ، أنشودة وطنية لأطفال مدارس محايل العالمية ، عرض مرئي ، موال من الفلكلور الشعبي ، أوبريت وطني بمشاركة فرقة شعبية ، لمسة وفاء لشهداء الواجب .

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