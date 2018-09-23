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سقف مستشفى يقطر عسلا.. وفيديو يرصد “السبب المدهش”

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سقف مستشفى يقطر عسلا.. وفيديو يرصد “السبب المدهش”

سقف مستشفى يقطر عسلا.. وفيديو يرصد “السبب المدهش”
http://almnatiq.net/?p=635132
المناطق - الرياض

أن يتخذ النحل من الجبال أو الأشجار بيوتا له فهذا أمر طبيعي، لكن أن يلجأ إلى سقف إحدى المستشفيات ويحولها إلى “منحلة” على مدار سنوات، إلى أن يبدأ السقف يقطر عسلا، فهذا أمر غريب.
فقد استوطنت 60 ألف نحلة سقف مستشفى فولبورن في مدينة كامبريدج البريطانية، وما أن بدأ العسل يقطر من السقف حتى تنبه الموظفون إلى وجود الخلية الضخمة، وفق ما أظهر تسجيل فيديو.

وقد دفع تحليق الحشرات داخل وخارج المبنى كبار الموظفين في المستشفى إلى استدعاء خبراء التفتيش لمعرفة مصدر الحشرات المتطايرة في المكان، ليجدوا أنفسهم أمام ما لم يكن في الحسبان.

فقد اكتشف مفتشو جمعية مختصة في النحل خلية كاملة بمجرد أن أزاحوا إحدى لوحات السقف في 10 سبتمبر الماضي، حيث بدأ العسل يتسرب من الفجوة التي كشفت عن منحلة ضخمة.

واستغرق العمال 12 ساعة من العمل لإزالة الخلية من المبنى المخصص للموظفين فقط، وأظهر مقطع فيديو ألواحا كبيرة من أقراص العسل في السقف مغطاة بالآلاف من النحل.

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