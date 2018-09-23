تشلسي يتعثر لأول مرة.. وليفربول وحيدا على القمة

المناطق - وكالات

أوقف وستهام يونايتد سلسلة الانتصارات المتتالية لجاره تشلسي عند 5 وحرمه من اللحاق بليفربول، شريكه السابق في الصدارة، بإرغامه على التعادل السلبي، الأحد، على الملعب الأولمبي في لندن في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان تشلسي يمني النفس بتحقيق الفوز السادس تواليا للمرة الثالثة في تاريخه في بداية الموسم بعد عامي 2005 و2009، لكن مهاجميه فشلوا في استغلال الفرص، التي سنحت لهم لهز شباك جارهم، الذي يعاني في المراكز المتأخرة.

ويعد هذا التعادل الأول لتشلسي هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي حامل اللقب الفائز على مضيفه كارديف سيتي 5-صفر السبت، وبفارق نقطتين خلف ليفربول صاحب العلامة الكاملة في المراحل الست الأولى، عقب فوزه على ضيفه ساوثمبتون 3-صفر السبت أيضا.

وهو التعادل الأول لوستهام يونايتد بعد خسارته المباريات الأربع الأولى وفوزه على مضيفه إيفرتون في المرحلة الخامسة (3-1).

وعزز ليفربول، السبت، صدارته للبريميرليغ بعد فوزه على مضيفه ساوثمبتون بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة السادسة، سجل خلالها النجم المصري محمد صلاح هدفا.