الحوثيون يقتحمون شركة “يماني” في الحديدة ويسرقون مبالغ مالية

المناطق - الرياض

أقدم مسلحو ميليشيات الحوثي، الأحد، على نهب مبالغ مالية من شركة “يماني” لتصنيع الألبان والمنتجات الغذائية في محافظة الحديدة، بعد اقتحام المصنع وإيقاف العمل فيه.

وأكد مصدر أمني خلال تصريح لـ”إرم نيوز”، أن “العشرات من ميليشيات الحوثي اقتحموا مجمع شركة يماني في محافظة الحديدة، وهم مدججون بمختلف أنواع الأسلحة، ونهبوا مبالغ مالية كبيرة”.

وأضاف المصدر أن “المبالغ المالية صودرت من خزنة المصنع وجرى ترحيلها إلى جهة غير معلومة”.

وتعد شركة “يماني” واحدة من أقدم الشركات اليمنية التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية ويعمل فيها أكثر من 3 آلاف شخص.