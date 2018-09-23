حملة صهيونية لاقتحام الأقصى.. ومستوطنون يبدؤون التنفيذ

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http://almnatiq.net/?p=635145
المناطق - وكالات

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى، الأحد، استجابة لحملة تدعو لتكثيف هذه الاقتحامات مع بدء ما يعرف بـ”يوم العُرش”، وهو طقس ديني يستمر أسبوعا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في أرجائه، وسط محاولات متكررة لأداء طقوس تلمودية، تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.

ويأتي هذا الاقتحام بالتزامن مع دعوات مكثفة لما يسمى بـ”اتحاد منظمات الهيكل” للمستوطنين بالمشاركة في الاقتحامات وأداء صلوات بمناسبة “العُرش” اليهودي، الذي يبدأ الأحد ويستمر أسبوعا.

واستبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي “العيد العبري” بسلسلة من الإجراءات القمعية بالمدينة المقدسة، طالت عددا كبيرا من النشطاء والكوادر والعاملين في الأقصى، واستدعائهم والتحقيق معهم وتسليم معظمهم قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة حتى نهاية الأعياد اليهودية.

ورجّح أبناء المدينة وعدد كبير من شخصياتها البارزة، أن تكون إجراءات الاحتلال “تمهيدا لأمر خبيث وخطير”، يتمثل بفرض أمر واقع جديد في المسجد، يُتيح للمستوطنين إقامة طقوسهم هناك بشكل علني.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الخاصة ترافق المستوطنين في اقتحاماتهم وجولاتهم، وتوفر لهم الحماية والحراسة خلال تحركاتهم، خاصة في منطقة “باب الرحمة”.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودا على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى؛ واحتجزت بطاقات الشبان والنساء على أبواب المسجد الرئيسية، واعتقلت أحد المصلين الشباب من داخل المسجد.

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