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أمير منطقة الرياض يزور فعالية ” جولة في قصر الحكم “

أمير منطقة الرياض يزور فعالية ” جولة في قصر الحكم “
http://almnatiq.net/?p=635155
المناطق - الرياض

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض ، مساء اليوم بزيارة فعالية “جولة في قصر الحكم” التي تنظمها هيئة تطوير مدينة الرياض بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 88 للمملكة ، للعام الرابع على التوالي في منطقة قصر الحكم.
وفي تصريح لوسائل الإعلام أعرب سمو أمير منطقة الرياض ، عن سروره بمشاركة الأهالي احتفالهم باليوم الوطني في فعالية جولة في قصر الحكم، والاقبال الكبير الذي شهدته الفعالية في عامها الرابع من مختلف سكان وزوار مدينة الرياض.
وقال سموّه: نفخر بأبنائنا الذين شرّفونا هذه الأيام بزيارة قصر الحكم ، هذا المعلم الذي انطلقت منه مسيرة التوحيد لهذه البلاد، والتي كانت بحمد الله، أفضل وأرقى وحدة شهدها التاريخ الحديث على هذه الأرض المباركة، مستذكرين في هذه المناسبة الغالية بطولات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ورجاله – رحمهم الله – ، الذين أسسوا هذه الوحدة على منهج سليم ، وواضح، ونحن نسير بعون الله تعالى على هذا النهج تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
وأشار سموّه ، إلى أن”فعالية جولة في قصر الحكم”شهدت هذا العام، إقبالاً كبيراً بلغ أكثر من 80 ألف زائر من مختلف فئات المجتمع وأطيافه، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة في تنظيم هذه الفعالية من قبل هيئة تطوير مدينة الرياض بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض وأمارة منطقة الرياض، والتي ساهمت في إبراز قصر الحكم كمعلم بارز، ورمز لوحدتنا الوطنية التي انطلقت من هذه الأرض المباركة، وأورفت ظلالها على كافة أرجاء الوطن بحمد الله.
وتفقد سموه، خلال الزيارة أركان الفعالية داخل قصر الحكم، واستمع لشرح عن الأنشطة والعروض والأركان التي تضمنتها الفعاليات في ساحات منطقة قصر الحكم، وشملت إلى جانب الجولة داخل قصر الحكم، إقامة معرض لصور خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وعروض العرضة السعودية على المسرح، وفيلم ثلاثي الأبعاد على جدار المصمك يحكي قصة استرداده على يد الملك المؤسس، إضافة إلى عددٍ من الأنشطة الثقافية والترويحية الجديدة التي توزعت في الساحات والشوارع والأسواق التاريخية في محيط منطقة قصر الحكم.
وكان في استقباله سموه لدى وصوله لقصر الحكم، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي للهيئة، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة وإمارة منطقة الرياض.

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